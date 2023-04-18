Экономика

В «Концессиях» рассказали о реализованных масштабных проектах ЖКХ в Волгограде

Экономика 18.04.2023 15:50
0
18.04.2023 15:50


В Волгограде за семь лет – с 2015 года – «Концессии» реализовали  более 900 проектов, обновив почти 300 километров коммунальных водных и тепловых сетей.  Об этом в компании сообщили  сегодня, 18 апреля.  Подробнее о результатах семилетней работы – в нашем материале. 
За счет строительства и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения (201,6 км) «Концессиям водоснабжения» с 2015 года удалось: 
• снизить потери ресурса с 38% до 18%; 
• заменить порядка  400 старых насосов на новые с плавным пуском; 
• полностью обновить 99 насосных станций; 
• создать гидравлическую модель с системой телеметрии на 113 объектах;
• провести масштабную реконструкцию главной канализационной насосной станции (КНС) на ул. Краснознаменской, 3 (самая мощная из 50 КНС Волгоград, обслуживающая шесть из восьми районов (около 750 тыс. человек) – Прим.ред.). Модернизация обеспечила стабильную работу оборудования при перекачке суточного объема сточных вод с учетом подключения новых объектов капитального строительства.
С 2016 года «Концессиями водоснабжения» разработана и внедрена единая расчетная гидравлическая модель системы водоснабжения и водоотведения города Волгограда. 
С помощью телемеханизации обеспечена возможность дистанционного изменения параметров работы насосных станций, сокращено время выявления утечек и принятия решений, разработана и внедрена информационная система «Учет заявок», – поясняют в компании. 
Среди масштабных проектов, реализованных «Концессиями водоснабжения», в Волгограде называют:
• строительство «Разгуляевского» коллектора, общая протяженность которого, напомним, составляет 4,946 км. Ввод нового коллектора в эксплуатацию дает возможность подключать к сетям новые жилые комплексы в Центральном и Дзержинском районах
• строительство коллектора в пойме реки Царица протяженностью 1,20 км в Центральном районе, который обеспечит отвод стоков с Ворошиловского и Советского районов Волгограда. После переключения стоков на новый коллектор будут санированы две существующие линии.
Кроме двух крупнейших коллекторов, в Волгограде построили и обновили: коллектор по улице Антрацитной в Советском районе, коллектор до очистных сооружений завода «Каустик» в Красноармейском районе, коллектор вдоль Проломного оврага в Дзержинском районе,
Еще одним приоритетным направлением в «Концессиях водоснабжения» называют обновление водоочистных сооружений (ВОС). Необходимость реконструкции городских очистных сооружений была вызвана их длительной эксплуатацией, значительным моральным и физическим износом и несоответствием современным требованиям по обеспечению надежности и качеству технологических процессов. Обновление ВОС позволило значительно повысить качество первичной очистки стоков.
С 2015 года  в Волгограде возведены и реконструированы: 
• очистные комплексы ВОС в Краснооктябрьском районе; 
• канализационные очистные сооружения в поселке Аэропорт Дзержинского района;
• на острове Голодный установлены автоматические решетки двух стадий очистки: степень очистки сточных вод от крупных примесей была увеличена на 60%, повышена надежность системы водоотведения, а также на 30% сокращены эксплуатационные затраты. 
Свое обновление получил и Центр контроля качества – структурное подразделение «Концессий водоснабжения», специалисты которого следят за качеством питьевой воды на всех этапах водоподготовки и транспортировки, а также сточной воды на всех этапах транспортировки и водоочистки. После модернизации «парк» Центра контроля качества  достиг  200 единиц высокоточного современного оборудования. Доступны исследования различных типов вод по 65-ти показателям. 
Силами «Концессий теплоснабжения» с 2015 года в Волгограде:
• проложено более 80 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.  Вместо старых труб были смонтированы новые трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, увеличивающей срок эксплуатации и надежность сети, качество теплоснабжения и горячего водоснабжения;
• на 5,62 км наружных трубопроводов заменили теплоизоляцию.  При этом наряду с традиционной минеральной ватой с 2022 года используются инновационные материалы. Впервые в Волгограде «Концессии теплоснабжения» применили вспененный каучук, который не впитывает влагу, имеет хорошую гибкость и низкую теплопроводность, легко монтируется, гораздо удобнее минеральной ваты в работе;
• построили 7 новых и модернизировали 12  существующих котельных;
• реконструировали 39 тепловых пунктов, за счет чего повышен КПД котельных  и снижен объем вредных выбросов в атмосферу. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
18.04.2023 13:45
Экономика 18.04.2023 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 13:41
Экономика 18.04.2023 13:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 13:33
Экономика 18.04.2023 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 12:31
Экономика 18.04.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.04.2023 12:29
Экономика 18.04.2023 12:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 11:54
Экономика 18.04.2023 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.04.2023 15:38
Экономика 17.04.2023 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.04.2023 13:35
Экономика 17.04.2023 13:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.04.2023 13:19
Экономика 17.04.2023 13:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.04.2023 13:15
Экономика 17.04.2023 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2023 16:52
Экономика 14.04.2023 16:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2023 15:55
Экономика 14.04.2023 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2023 12:44
Экономика 14.04.2023 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2023 11:14
Экономика 14.04.2023 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2023 10:59
Экономика 14.04.2023 10:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:15
Заслуженную работницу сельского хозяйства Волгоградской области могут оставить без имуществаСмотреть фотографии
18:02
Направляли через Telegram. На трассе Москва — Волгоград у иностранца изъяли килограмм мефедронаСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградской области спасли две сотни рыб из брошенных сетейСмотреть фотографии
17:26
«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экранСмотреть фотографии
16:47
Волгоградского экс-полицейского лишили звания полковника и посадили за взяткуСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области увеличилось количество ДТП, совершенных пьяными водителямиСмотреть фотографии
15:50
В «Концессиях» рассказали о реализованных масштабных проектах ЖКХ в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:32
В Волгограде к домам многодетных проведут водопровод за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
15:29
Большинство жителей ЮФО готовы потратить на майские каникулы не более 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:29
Иммерсивный спектакль «Вертер» преодолеет барьеры сценыСмотреть фотографии
14:40
«Била и пила»: в Волжском мать-алкоголичка превратила жизнь двоих дочек в кошмарСмотреть фотографии
14:12
Дрон иностранца рухнул на крышу ж/д вокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом спустя 25 лет в смерти мужчины обвинили его дядюСмотреть фотографии
13:19
В Волгограде отменили шествие «Бессмертного полка» 9 МаяСмотреть фотографии
13:14
РУСАЛ и Красноярские Столбы летом организуют эколого-промышленную экспедицию для школьниковСмотреть фотографии
12:31
«Концессии водо- и теплоснабжения» в Волгограде переходят под госконтрольСмотреть фотографии
12:30
Микрофинансовую организацию наказали в Волгограде за психологическое давление на должникаСмотреть фотографии
12:29
Цех фасонного литья отметил свой 125-летний юбилейСмотреть фотографии
11:44
МЧС предупредило волгоградцев о затоплении дорог в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области простятся с погибшим мобилизованным Александром ЛобановымСмотреть фотографии
10:12
В ДТП с фургоном в Волгоградской области погиб мужчинаСмотреть фотографии
10:02
Стали известны подробности гибели бывшей волгоградской гандболистки Виктории ДивакСмотреть фотографии
09:10
«Не теряем надежды»: в Волгоградской области продолжатся поиски пропавшего 18 марта мужчиныСмотреть фотографии
07:58
В Волжском с 18 по 20 апреля отключат горячую водуСмотреть фотографии
21:23
В Волгограде и области прервется вещание ТВ и радиоСмотреть фотографии
21:19
РФС опубликовал программу ретро-матча «Победа» в Волгограде 1 маяСмотреть фотографии
20:38
«Всё равно годен!»: в Волгограде загремевшего в психушку добровольца отправляют недолеченным на СВОСмотреть фотографии
20:01
Природоохранная прокуратура ждет от волгоградцев сообщений о рубках и свалках в лесахСмотреть фотографии
19:51
Бывшая гандболистка «Динамо-Синары» Виктория Дивак трагически погибла в АстраханиСмотреть фотографии
19:34
Ближайшей ночью в Волгоградской области ожидаются заморозки до -4 градусовСмотреть фотографии
 