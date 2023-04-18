В «Концессиях» рассказали о реализованных масштабных проектах ЖКХ в Волгограде

Экономика 18.04.2023 15:50
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18.04.2023 15:50
В Волгограде за семь лет – с 2015 года – «Концессии» реализовали более 900 проектов, обновив почти 300 километров коммунальных водных и тепловых сетей. Об этом в компании сообщили сегодня, 18 апреля. Подробнее о результатах семилетней работы – в нашем материале.
За счет строительства и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения (201,6 км) «Концессиям водоснабжения» с 2015 года удалось:
• снизить потери ресурса с 38% до 18%;
• заменить порядка 400 старых насосов на новые с плавным пуском;
• полностью обновить 99 насосных станций;
• создать гидравлическую модель с системой телеметрии на 113 объектах;
• провести масштабную реконструкцию главной канализационной насосной станции (КНС) на ул. Краснознаменской, 3 (самая мощная из 50 КНС Волгоград, обслуживающая шесть из восьми районов (около 750 тыс. человек) – Прим.ред.). Модернизация обеспечила стабильную работу оборудования при перекачке суточного объема сточных вод с учетом подключения новых объектов капитального строительства.
С 2016 года «Концессиями водоснабжения» разработана и внедрена единая расчетная гидравлическая модель системы водоснабжения и водоотведения города Волгограда.
– С помощью телемеханизации обеспечена возможность дистанционного изменения параметров работы насосных станций, сокращено время выявления утечек и принятия решений, разработана и внедрена информационная система «Учет заявок», – поясняют в компании.
Среди масштабных проектов, реализованных «Концессиями водоснабжения», в Волгограде называют:
• строительство «Разгуляевского» коллектора, общая протяженность которого, напомним, составляет 4,946 км. Ввод нового коллектора в эксплуатацию дает возможность подключать к сетям новые жилые комплексы в Центральном и Дзержинском районах
• строительство коллектора в пойме реки Царица протяженностью 1,20 км в Центральном районе, который обеспечит отвод стоков с Ворошиловского и Советского районов Волгограда. После переключения стоков на новый коллектор будут санированы две существующие линии.
Кроме двух крупнейших коллекторов, в Волгограде построили и обновили: коллектор по улице Антрацитной в Советском районе, коллектор до очистных сооружений завода «Каустик» в Красноармейском районе, коллектор вдоль Проломного оврага в Дзержинском районе,
Еще одним приоритетным направлением в «Концессиях водоснабжения» называют обновление водоочистных сооружений (ВОС). Необходимость реконструкции городских очистных сооружений была вызвана их длительной эксплуатацией, значительным моральным и физическим износом и несоответствием современным требованиям по обеспечению надежности и качеству технологических процессов. Обновление ВОС позволило значительно повысить качество первичной очистки стоков.
С 2015 года в Волгограде возведены и реконструированы:
• очистные комплексы ВОС в Краснооктябрьском районе;
• канализационные очистные сооружения в поселке Аэропорт Дзержинского района;
• на острове Голодный установлены автоматические решетки двух стадий очистки: степень очистки сточных вод от крупных примесей была увеличена на 60%, повышена надежность системы водоотведения, а также на 30% сокращены эксплуатационные затраты.
Свое обновление получил и Центр контроля качества – структурное подразделение «Концессий водоснабжения», специалисты которого следят за качеством питьевой воды на всех этапах водоподготовки и транспортировки, а также сточной воды на всех этапах транспортировки и водоочистки. После модернизации «парк» Центра контроля качества достиг 200 единиц высокоточного современного оборудования. Доступны исследования различных типов вод по 65-ти показателям.
Силами «Концессий теплоснабжения» с 2015 года в Волгограде:
• проложено более 80 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Вместо старых труб были смонтированы новые трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, увеличивающей срок эксплуатации и надежность сети, качество теплоснабжения и горячего водоснабжения;
• на 5,62 км наружных трубопроводов заменили теплоизоляцию. При этом наряду с традиционной минеральной ватой с 2022 года используются инновационные материалы. Впервые в Волгограде «Концессии теплоснабжения» применили вспененный каучук, который не впитывает влагу, имеет хорошую гибкость и низкую теплопроводность, легко монтируется, гораздо удобнее минеральной ваты в работе;
• построили 7 новых и модернизировали 12 существующих котельных;
• реконструировали 39 тепловых пунктов, за счет чего повышен КПД котельных и снижен объем вредных выбросов в атмосферу.
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