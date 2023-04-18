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«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран

Телеком 18.04.2023 17:26
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18.04.2023 17:26


«РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для комплексной защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям надежную, масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур от Solar JSOC, контроль приложений, удобство установки, настройки, управления и обновления межсетевого экрана.
За 2022 год количество кибератак на российские организации выросло в 2 раза. Методы и техники совершенствуются, становятся все более сложными и целевыми  скорость выросла кратно, а действия нападающих стали максимально скрытыми. Чтобы противостоять этому злу, необходимо знать все об атакующих и малейшие детали развития атак. Глубокая экспертиза «РТК-Солар», сфокусированная на доскональном знании технологий атак, и отработанная годами практика их отражения позволяет нам уже сегодня дать ответ на ключевой технологический вызов для российского рынка сетевой защиты в виде решения нового поколения – Solar NGFW. 
Мы ежедневно совершенствуем технологии и разрабатываем новые сервисы для укрепления безопасного периметра организаций наших клиентов. Под защитой «РТК-Солар» находятся более 750 организаций всех отраслей экономики. Для создания комплексных решений кибербезопасности мы сформировали команду 700+ разработчиков и в течение будущих трех лет мы планируем направить более 8,8 млрд рублей инвестиций в собственные технологии, – подчеркнул Игорь Ляпунов, генеральный директор «РТК-Солар».
Рынок межсетевых экранов нового поколения — крупнейший в сфере информационной безопасности. По оценкам аналитиков «РТК-Солар», в 2022 году его объем в России составил 15,7 млрд рублей и занял долю в 15% от всего рынка ИБ. Однако на тот момент 80% представителей были иностранными вендорами, большинство из которых уже ушло из России. По прогнозам «РТК-Солар», в 2023 году объем рынка сетевой безопасности составит свыше 16 миллиардов рублей, а к 2025-му достигнет 19,1 миллиарда. Доля российских разработок к 2025 году вырастет до 75%. Сейчас наибольший сегмент потребителей (65%) приходится на крупнейшие отечественные компании.
Исследование «РТК-Солар» показало, что 91% российских компаний уже используют решения класса NGFW или планируют их внедрение в течение ближайших двух лет. При этом более 70% респондентов не удовлетворены используемым продуктом и собираются его менять. Отвечая на вопрос о причинах, почти половина заявила, что их не устраивает качество текущего решения, а среди представителей крупнейших организаций такой ответ дали 67% участников. 
Для государственных компаний в 50% случаев причина замены – вывод используемого продукта из эксплуатации. Кроме того, ряд респондентов заявил о появлении задач, которые не решает существующий межсетевой экран. Наиболее актуально это для среднего и малого бизнеса — такую причину указали 33% участников исследования.
Для заказчика сначала внедрение, а затем обслуживание новой системы является болью. Многих страшит сама мысль остаться один на один со сложным решением, от работоспособности которого зависит его безопасность. Особенно это важно для крупных компаний с огромной инфраструктурой, в которых очень сложно справиться своими силами, а искать узкого специалиста под конкретный продукт не менее проблематично. – поясняет Александр Баринов, директор портфеля сетевых решений «РТК-Солар».  – Страх возник давно, когда отечественные вендоры еще не могли позволить себе содержать достаточный штат техподдержки, либо речь шла о зарубежных компаниях, даже не имеющих представительств в нашей стране. Solar NGFW — новый российский программный продукт, сфокусированный на потребностях крупного бизнеса, позиционируется как аналог решений ушедших иностранных разработчиков ПО.
Solar NGFW 1.0 отличает уникальность сигнатур IPS (Intrusion Prevention System) от Solar JSOC – крупнейшего коммерческого SOC в России, современный веб-интерфейс и стабильност ь работы. Продукт ориентирован на высокую производительность в сложных условиях (при использовании множества встроенных механизмов защиты с большим количеством правил и политик). Скорость межсетевого экрана уже сейчас достигает 20 Гбит/с – высокая производительность решения была продемонстрирована 12 апреля участникам презентации нового продукта в Москве. К 2024 году производительность Solar NGFW планируется довести до 100 Гбит/с.
Solar NGFW 1.0 способен решать такие задачи, как защита периметра сети от сетевых угроз, атак и вредоносного ПО, сегментация корпоративной сети и создание демилитаризованной зоны (сегмента, где расположены сетевые устройства, взаимодействующие с внешними сетями), управление доступом в интернет и к внутрикорпоративным ресурсам. Таким образом, все необходимые защитные функции учтены в одном решении. Оно же позволяет проводить глубокий анализ трафика для блокирования активности приложений и быстро реагировать на кибератаки. Архитектура продукта подразумевает его легкое масштабирование. 
Решение разработано с использованием технической базы Solar webProxy, за плечами которого более десяти лет развития на российском рынке информационной безопасности. Инвестиции в разработку Solar NGFW составляют 1,2 млрд рублей на 5 лет, не включая расходы на продвижение продукта. Коммерческая продажа решения стартует в середине мая.
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