Общество

Иммерсивный спектакль «Вертер» преодолеет барьеры сцены

Общество 18.04.2023 15:29
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18.04.2023 15:29


Подготовка к премьерному спектаклю «Вертер» французского композитора Жюля Массне, который состоится 28 апреля в 19.30, выходит на финишную прямую. Впервые действо в театре «Царицынская опера» будет перенесено в открытое пространство колонного зала и предусматривает участие зрителей в элементах сценического действия. Максимальное приближение к публике потребовало особой подготовки актерского состава. 
Спектакль «Вертер» Ж. Массне – режиссерский дебют Натальи Филипповой, путешествие по такому современному направлению как иммерсивный театр. В основу сюжета положен знаменитый роман Гете «Страдания юного Вертера» (1774). Сценическое пространство будет создано психологическим поведением солистов, атмосферой непосредственной близости между актерами и зрителями. Понятие сцены будет размыто, вместо этого публика попадет в некий «кокон», эмоциональный круговорот, в котором непременно случится интерактив. 

Будет взаимодействие, тактильный контакт, контакт глазами, чуткость друг к другу, чтобы аудитория была эмоционально наполненной, – рассказала Наталья Филиппова. – Будем чувствовать зрителя - насколько далеко он пойдет за нами.
Форма спектакля довольно необычна в целом, особенно для оперного театра. Работа предполагает сплав драматического и музыкального театра. Малая форма постановки позволит сосредоточиться индивидуально на артистах, работать с каждым глубоко и личностно. 

Как режиссеру, мне сразу стала очевидна необходимость подготовительной работы - актерского тренинга, предваряющего весь постановочный процесс, – продолжила Наталья. – Сама опера глубоко психологична. И те условия, в которые мы себя поставили, работая в непосредственной близости к зрителю, требовали от нас предельной искренности, открытости и доверия друг другу на психологическом и физическом уровнях. Во время тренинга нам нужно было сломать барьеры восприятия самих себя не только на уровне телесности, но и эмоционально; научиться выражать свои чувства и психологические состояния не только голосом, но и глубоко прожитым, точным пластическим рисунком тела. Стало важно чувствовать партнера вне визуального контакта, спиной, обострить наше восприятие всего пространства, в котором мы создаем образы наших героев и рассказываем их историю. Мы очень многое узнали о самих себе за время этой работы и продолжим исследование природы человека и театра уже вместе со зрителями... Нам ужасно интересно!
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