Иммерсивный спектакль «Вертер» преодолеет барьеры сцены

Общество 18.04.2023 15:29
0
18.04.2023 15:29
Подготовка к премьерному спектаклю «Вертер» французского композитора Жюля Массне, который состоится 28 апреля в 19.30, выходит на финишную прямую. Впервые действо в театре «Царицынская опера» будет перенесено в открытое пространство колонного зала и предусматривает участие зрителей в элементах сценического действия. Максимальное приближение к публике потребовало особой подготовки актерского состава.
Спектакль «Вертер» Ж. Массне – режиссерский дебют Натальи Филипповой, путешествие по такому современному направлению как иммерсивный театр. В основу сюжета положен знаменитый роман Гете «Страдания юного Вертера» (1774). Сценическое пространство будет создано психологическим поведением солистов, атмосферой непосредственной близости между актерами и зрителями. Понятие сцены будет размыто, вместо этого публика попадет в некий «кокон», эмоциональный круговорот, в котором непременно случится интерактив.
– Будет взаимодействие, тактильный контакт, контакт глазами, чуткость друг к другу, чтобы аудитория была эмоционально наполненной, – рассказала Наталья Филиппова. – Будем чувствовать зрителя - насколько далеко он пойдет за нами.
Форма спектакля довольно необычна в целом, особенно для оперного театра. Работа предполагает сплав драматического и музыкального театра. Малая форма постановки позволит сосредоточиться индивидуально на артистах, работать с каждым глубоко и личностно.
– Как режиссеру, мне сразу стала очевидна необходимость подготовительной работы - актерского тренинга, предваряющего весь постановочный процесс, – продолжила Наталья. – Сама опера глубоко психологична. И те условия, в которые мы себя поставили, работая в непосредственной близости к зрителю, требовали от нас предельной искренности, открытости и доверия друг другу на психологическом и физическом уровнях. Во время тренинга нам нужно было сломать барьеры восприятия самих себя не только на уровне телесности, но и эмоционально; научиться выражать свои чувства и психологические состояния не только голосом, но и глубоко прожитым, точным пластическим рисунком тела. Стало важно чувствовать партнера вне визуального контакта, спиной, обострить наше восприятие всего пространства, в котором мы создаем образы наших героев и рассказываем их историю. Мы очень многое узнали о самих себе за время этой работы и продолжим исследование природы человека и театра уже вместе со зрителями... Нам ужасно интересно!
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»»
erid:4CQwVszH9pSaKxccCxf
В Волгоградской области спасли две сотни рыб из брошенных сетей18.04.2023 17:34
Общество 18.04.2023 17:34
В Волгограде к домам многодетных проведут водопровод за полмиллиарда рублей18.04.2023 15:32
Общество 18.04.2023 15:32
Большинство жителей ЮФО готовы потратить на майские каникулы не более 20 тысяч рублей18.04.2023 15:29
Общество 18.04.2023 15:29
В Волгограде отменили шествие «Бессмертного полка» 9 Мая18.04.2023 13:19
Общество 18.04.2023 13:19
Микрофинансовую организацию наказали в Волгограде за психологическое давление на должника18.04.2023 12:30
Общество 18.04.2023 12:30
МЧС предупредило волгоградцев о затоплении дорог в Волго-Ахтубинской пойме18.04.2023 11:44
Общество 18.04.2023 11:44
В Волгоградской области простятся с погибшим мобилизованным Александром Лобановым18.04.2023 11:30
Общество 18.04.2023 11:30
«Не теряем надежды»: в Волгоградской области продолжатся поиски пропавшего 18 марта мужчины18.04.2023 09:10
Общество 18.04.2023 09:10
В Волжском с 18 по 20 апреля отключат горячую воду18.04.2023 07:58
Общество 18.04.2023 07:58
В Волгограде и области прервется вещание ТВ и радио17.04.2023 21:23
Общество 17.04.2023 21:23
«Всё равно годен!»: в Волгограде загремевшего в психушку добровольца отправляют недолеченным на СВО17.04.2023 20:38
Общество 17.04.2023 20:38
Бывшая гандболистка «Динамо-Синары» Виктория Дивак трагически погибла в Астрахани17.04.2023 19:51
Общество 17.04.2023 19:51
Ближайшей ночью в Волгоградской области ожидаются заморозки до -4 градусов17.04.2023 19:34
Общество 17.04.2023 19:34
Депутаты Волгоградской облдумы обсудили итоги борьбы с коррупцией17.04.2023 19:11
Общество 17.04.2023 19:11
От котла до нагревателя: волгоградцам дарят подарки за покупки17.04.2023 19:08
Общество 17.04.2023 19:08