СберБизнес представил новую главную страницу интернет-банкинга





В апреле Сбер представил новую главную страницу веб-версииСберБизнес —интернет-банкинга для юридических лиц. Уже сейчас новый дизайн и функционал могут оценить 800тыс пользователей, а до конца года — все клиенты интернет-банка.

В результате обновления главной страницы виджеты— мини-приложения сключевыми показателями и операциями компании — стали информативнее и удобнее. Они дают предпринимателям моментальный доступ к ключевым данным в удобном форматеи помогают управлять бизнесом. В обновлённой версии их 9.

Мои счета.Этот виджет показывает все актуальные счета клиентасосводками об остатках и ограничениях от ФНС и ФССНв одном окне.

Мои дела.Контролирует все входящиеи исходящиезадачи клиента с учётом ограничений роли пользователя в СберБизнес. Виджет объединяет такие актуальные дела организации, как срочныесистемные сообщения банков, события кредитного мониторинга, налоговые задачи и другие. Вновой версии такжеотображаются списки платежей на подпись и отправку — эта функция поможет предпринимателям избегать просрочек.

Моя аналитика.Объединяет движение средств и текущую ситуацию бизнеса в разрезе отраслевых решений. Адаптированный графический виджет содержит сводную информацию о ежедневных поступлениях и списаниях по счетам и даёт доступ к расширенным аналитическим показателям«Транспорт», «Эквайринг», «Недвижимость» иSberCRM.

Мой розничный бизнес.Отвечает на основные вопросы владельца розничного магазинапо статистике продаж,отображаетвыручку и среднийчек за прошлыймесяц.Из виджетаможно перейти к подробной аналитике по магазинам или воспользоваться сервисом по подбору локации от платформы Bestplace — партнёра банка.

Объекты недвижимости.Объединяет информацию по добавленным в систему объектам недвижимости. Например, клиент может узнать, сколько времени осталось до конца аренды, выяснить вид недвижимости и её расположение, перейти к размещению объекта на Домкликили других площадках, а такжеотредактироватьсведения (кнопка «Изменить данные»).

Мои операции.Широкий набор фильтров позволяет выделить параметры операций, о ходе которых предприниматель хочет быть в курсе в первую очередь. Сортировать можно по дате операции, её типу и контрагенту. При переходе на расширенный список по кнопке «Все операции» появляется фильтрация по типу документа.

Мои документы.Объединяет все финансовые документы за день и даётсводку по их статусам. Пользователь может сразу выбрать документ в определённом статусе и перейти на страницу с предзаполненными фильтрами.

Оптовая торговля.В этом виджете отображается воронка продаж по циклу сделок. Из негоклиент может перейти в раздел с расширенным отчётом и на основании этой информации оперативно принимать решения.При этом любые данные в виджет-боксе доступны только организациям, которые используютрешение «SberCRM для оптовой торговли».

Расчёты по заказам.Графический виджет для транспортной сферы показывает статусы расчётов по логистическим заказам. В зависимости от статуса («Просроченные», «Поступило платежей», «План по оплате»)клиент может оценить дебиторскую задолженностьпо заказам на грузоперевозку.





Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«Главная страница интернет-банка — это витринабанка для юрлиц. Именно с неё корпоративный пользователь начинает взаимодействие со Сбером. Поэтому её удобство, эффективность, простота искорость работы, возможность персонализации очень важны. Мы изучили потребности наших пользователей и точечно реорганизовали главную страницу СберБизнес, которая упрощаетработу с банком иотвечает индивидуальным запросам наших клиентов».

Кроме того, в новой версии главной страницы доступны две динамические колонки вместо одной, а каждый виджет можно скрыть. Так что сейчас клиенты могут быстро настраивать рабочее пространство и получать ещё больше актуальной информации. А ленты с событиями, курсами валют и банковскими предложениями больше не отвлекают клиента от приоритетных для него задач.

СберБизнес— цифровой корпоративный интернет-банкинг Сбера, которымпользуются более 2 млн юрлиц. Это стабильный, быстрый и надёжный инструмент предпринимателей в ежедневных делах.

SberCRM — веб-приложение интернет-банкинга, котороеавтоматизирует управление взаимоотношениями с клиентами.







