Сбер запускает первый в России образовательный проект для начинающих предпринимателей в метавселенной
Экономика 18.04.2023 13:33
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18.04.2023 13:33
Сбер запускает первый в России образовательный проект КоМета для начинающих предпринимателей в метавселенной. Виртуальное пространство создано для начинающих предпринимателей и подростков от 12 лет и старше, интересующихся технологическими трендами, наукой или темами личной эффективности и развития мягких навыков. В нем регулярно будут проходить вдохновляющие лекции известных бизнесменов, деловые игры, нетворкинг-сессии, музыкальные концерты, также будет организована библиотека видео-контента. Планируется, что до конца года 3D-пространство посетят больше 35 тысяч уникальных пользователей.
Помимо просмотра лекций и концертов, посетители КоМеты смогут создавать собственные цифровые аватары, общаться с другими пользователями, проходить квесты в пяти связанных пространствахи получать подарки от Сбера и компаний-партнеров.
Попасть в КоМету может любой желающий: подключение возможно как с мобильного устройства, так и с персонального компьютера, оно не требует скачивания приложений и регистрации. Функционал площадки и форматы работы с ней будут постоянно обновлятьсяна основе пожеланий её пользователей, пространство будет дополняться новым контентом и станет виртуальным местом встречи молодёжного стартап-комьюнити.
Александр Ведяхин, первый заместитель ПредседателяПравления Сбербанка:
«Согласно опросу, который Сбер провёл в начале года, одним из препятствий для старта своего бизнеса школьники и студенты называют нехватку информации о том, как сделать первый шаг,предпринимательство кажется им недостижимо сложным.Но в нынешнихусловиях стремительно развивающихся технологий и доступных ресурсов открыть свой технологический стартап просто– может быть, как никогда ранее. Поэтомуи появилась КоМета – местодля кооперации и совместной работы, гдеребята смогут учиться иразвивать мягкие навыки в игровом формате. Наша цель – увлечь темой бизнеса и технологий как можно больше молодых людей, и формат метавселенной для этого отлично подходит».
Виртуальное пространство является собственной разработкой Сбера и реализуется в период проводимого в России десятилетия науки и технологий.
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