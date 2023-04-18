Экология 18.04.2023 13:14
0
18.04.2023 13:14
РУСАЛ и национальный парк «Красноярские Столбы» объявляют о старте нового сезона совместного проекта «Экопоколение». Участниками проекта станут активные школьники 14-18 лет, проживающие в городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли, которым интересна деятельность в области охраны окружающей среды, экологии и краеведения. География участников обширна - от Республики Коми до Иркутской области. Пропуском в проект станет победа в конкурсе, который запущен в 15 городах России.
В рамках конкурса организаторы предлагают подросткам посмотреть видеолекции национального парка «Красноярские Столбы», которые рассказывают об особенностях охраняемой природной территории, истории его создания, узнать о представителях флоры и фауны, а также о работе научных сотрудников парка. После этого дети ответят на вопросы викторины. Часть вопросов касается природоохранной деятельности компании РУСАЛ. Кроме того школьники должны написать небольшое эссе, в котором расскажут о своих экологических инициативах или акциях, в которых они принимают активное участие в своих городах.
-Основной целью проекта является экообразование молодежи в онлайн и оффлайн форматах, формирование понимания экологических проблем. На примере национального парка «Красноярские столбы» покажем, как можно беречь природу, дружно сосуществовать с нею, - сообщила Татьяна Юшкова, заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ "Национальный парк "Красноярские Столбы". - До конца апреля мы будем принимать ответы школьников. А победители – участники экспедиции «Экопоколение -2023» - будут названы 15 мая. В эколого-промышленную экспедицию отправятся более 60 школьников и учителей, сопровождающих своих учеников.
В этом году эколого-промышленная экспедиция школьников пройдет с 14 по 18 августа в научно-познавательном комплексе «Нарым» национального парка «Красноярские Столбы». Детей ждут познавательные квесты, экозанятия с учеными, экскурсии по красивейшим маршрутам парка, посещения достопримечательностей Красноярска. А также поездки на предприятия компании РУСАЛ. Участники экспедиции узнают о том, что делают металлурги компании, чтобы снизить нагрузку на экологию города.
Впервые проект «Экопоколение-2022» был организован в 2022 году. В нем приняли участие школьники Сибири. Отзывы участников говорили о том, что экспедиция прошла успешно:
-Первое место «по восторгам» в национальном парке отдаю скалам. Поражаюсь высоте - больно голову в небо задирать!. И мы научились угадывать силуэты и лица в очертаниях скал: они и правда похожи на Перья, Бабку, Деда. Я впервые видел горы, скалы – захватывающе! Думал, что Столбы - это небольшие холмы и скалы, а они такие величественные, - делился эмоциями Артем Худяков из Ачинска.
-Оказывается, жить на природе занимательно. Делаешь для себя какие-то открытия, любуешься пейзажами, - рассказала восьмиклассница Маргарита Пименова. - Здесь очень классно. Благодарю организаторов.
Не оставили школьников равнодушными и экскурсии на промышленные объекты РУСАЛА, где они смогли собственными глазами увидеть, что делают металлурги компании, чтобы снизить нагрузку на экологию города.
-КрАЗ - удивительное место, грандиозное, я, наконец, увидела, как «готовят» алюминий, - отмечала Арина Булгина из Братска. - Мой папа работает на Братском алюминиевом заводе. Никак не могу уговорить его показать мне завод. Сегодня я поняла, насколько это сложная и нужная работа.
Идею экологических проектов, которые могли бы замотивировать активнее подключаться к поиску совместных решений в области защиты окружающей среды активно продвигает основатель "Русала" Олег Дерипаска. Совместный проект РУСАЛа и национального парка «Красноярские Столбы» «Экопоколение» стал призером конкурса «Национальная экологическая премия» Медиагруппы «Комсомольская правда» как одна из лучшей экологической практикой и технологией в России по итогам 2022 года. Оценка проводилась в двух уровнях - народным голосованием и решением экспертного сообщества. РУСАЛ получил 2 награды в номинации «Экорегион» за реализацию эколого-промышленной экспедиции «ЭкоПоколение-2022» - второе место по оценке экспертов и третье место - по результатам народного голосования.
-Очень важно особенно в это время сказать людям спасибо за ту деятельность, за ту добрую жизнь, за те мысли, которые они вкладывают в свою, наверное, не работу, это больше все, что связано с вовлечением людей в процесс экологического образования, – отмечал на церемонии награждения Вячеслав Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Природоохранная прокуратура ждет от волгоградцев сообщений о рубках и свалках в лесах17.04.2023 20:01
Экология 17.04.2023 20:01
На Волжской ГЭС 17 апреля начался пик максимальных сбросов17.04.2023 17:26
Экология 17.04.2023 17:26
Тлеющий полигон промотходов в Среднеахтубинском районе можно победить совместными решительными действиями17.04.2023 10:12
Экология 17.04.2023 10:12
РПН: предприятие в Волжском залило территорию нефтепродуктами13.04.2023 10:25
Экология 13.04.2023 10:25
Волгоградцы сняли на видео многометровую стену из отходов вдоль дороги11.04.2023 19:00
Экология 11.04.2023 19:00
Росприроднадзор начал расследование после разлива нефтепродуктов в ДТП под Волгоградом10.04.2023 20:13
Экология 10.04.2023 20:13
Суд в Волгограде обязал чиновников ликвидировать аварийные стоки в Пахотину балку07.04.2023 08:01
Экология 07.04.2023 08:01
В Росводресурсах пообещали напоить Волго-Ахтубинскую пойму06.04.2023 08:15
Экология 06.04.2023 08:15
Под Волгоградом готовятся снова чистить меняющую цвет Арчеду05.04.2023 11:28
Экология 05.04.2023 11:28
Балку в Волгограде завалили с КАМАЗов отходами и остатками бетона04.04.2023 19:27
Экология 04.04.2023 19:27
Глава Росприроднадзора Радионова назвала источник загрязнения Волги на территории Волгограда29.03.2023 11:50
Экология 29.03.2023 11:50
Волонтеры ЕвроХим-ВолгаКалия совместно с экологами провели традиционную весеннюю акцию27.03.2023 16:00
Экология 27.03.2023 16:00
В Волгоградской области владельцу судна-утопленника предъявили ущерб в 35 млн рублей22.03.2023 12:41
Экология 22.03.2023 12:41
На Волжской ГЭС уменьшили сбросы из-за экономии воды20.03.2023 20:58
Экология 20.03.2023 20:58
Сосновый лес у «Лысой горы» в Волгограде ждет санитарная рубка20.03.2023 14:39
Экология 20.03.2023 14:39