Экология

РУСАЛ и Красноярские Столбы летом организуют эколого-промышленную экспедицию для школьников

Экология 18.04.2023 13:14
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18.04.2023 13:14


РУСАЛ и национальный парк «Красноярские Столбы» объявляют о старте нового сезона совместного проекта «Экопоколение».  Участниками проекта  станут активные школьники 14-18 лет, проживающие в городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли, которым интересна деятельность в области охраны окружающей среды, экологии и краеведения. География участников обширна - от Республики Коми до Иркутской области. Пропуском в проект станет победа в конкурсе, который запущен в 15 городах России. 

В рамках конкурса организаторы предлагают подросткам посмотреть видеолекции национального парка «Красноярские Столбы», которые рассказывают об особенностях охраняемой природной территории, истории  его создания, узнать о представителях флоры и фауны, а также о работе научных сотрудников парка. После этого дети ответят на вопросы викторины. Часть вопросов касается природоохранной деятельности компании РУСАЛ.  Кроме того школьники должны написать небольшое эссе, в котором расскажут о своих экологических инициативах или акциях, в которых они принимают активное участие в своих городах.

-Основной целью проекта является экообразование молодежи в онлайн и оффлайн форматах, формирование понимания экологических проблем. На примере национального парка «Красноярские столбы» покажем, как можно беречь природу, дружно сосуществовать с нею, - сообщила Татьяна Юшкова, заместитель  директора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ "Национальный парк "Красноярские Столбы". - До конца апреля мы будем принимать ответы школьников.  А победители – участники экспедиции «Экопоколение -2023»  - будут названы 15 мая.  В эколого-промышленную экспедицию отправятся более 60 школьников и учителей, сопровождающих своих учеников.

В этом году эколого-промышленная экспедиция школьников пройдет с 14 по 18 августа в научно-познавательном комплексе «Нарым» национального парка «Красноярские Столбы». Детей ждут познавательные квесты, экозанятия с учеными, экскурсии по красивейшим маршрутам парка, посещения достопримечательностей Красноярска. А также поездки на предприятия компании РУСАЛ.  Участники экспедиции  узнают о том, что делают металлурги компании, чтобы снизить нагрузку на экологию города.

Впервые проект «Экопоколение-2022» был организован в 2022 году. В нем приняли участие школьники Сибири. Отзывы участников говорили о том, что экспедиция прошла успешно:

-Первое место «по восторгам» в национальном парке отдаю скалам. Поражаюсь высоте - больно голову в небо задирать!. И мы научились угадывать силуэты и лица в очертаниях скал: они и правда похожи на Перья, Бабку, Деда. Я впервые видел горы, скалы – захватывающе! Думал, что Столбы - это небольшие холмы и скалы, а они такие величественные, - делился эмоциями Артем Худяков из Ачинска.

-Оказывается, жить на природе занимательно. Делаешь для себя какие-то открытия, любуешься пейзажами, - рассказала восьмиклассница Маргарита Пименова. - Здесь очень классно. Благодарю организаторов.

Не оставили школьников равнодушными и экскурсии на промышленные объекты РУСАЛА, где они смогли собственными глазами увидеть, что делают металлурги компании, чтобы снизить нагрузку на экологию города.


-КрАЗ - удивительное место, грандиозное, я, наконец, увидела, как «готовят» алюминий, - отмечала Арина Булгина из Братска. - Мой папа работает на Братском алюминиевом заводе. Никак не могу уговорить его показать мне завод. Сегодня я поняла, насколько это сложная и нужная работа.

Идею экологических проектов, которые могли бы замотивировать активнее подключаться к поиску  совместных решений в области защиты окружающей среды активно продвигает основатель "Русала" Олег Дерипаска. Совместный проект РУСАЛа и национального парка «Красноярские Столбы» «Экопоколение» стал призером конкурса «Национальная экологическая премия» Медиагруппы «Комсомольская правда» как одна из лучшей экологической практикой и технологией в России по итогам 2022 года. Оценка проводилась в двух уровнях - народным голосованием и решением экспертного сообщества. РУСАЛ получил 2 награды в номинации «Экорегион» за реализацию эколого-промышленной экспедиции «ЭкоПоколение-2022» - второе место по оценке экспертов и третье место - по результатам народного голосования.  

-Очень важно особенно в это время сказать людям спасибо за ту деятельность, за ту добрую жизнь, за те мысли, которые они вкладывают в свою, наверное, не работу, это больше все, что связано с вовлечением людей в процесс экологического образования, – отмечал на церемонии награждения Вячеслав Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

 

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