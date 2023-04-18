«Открытие Авто»: доля выданных автокредитов на новые отечественные авто снизилась, а на китайские автомобили выросла
Экономика 18.04.2023 11:54
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18.04.2023 11:54
Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») назвали самые популярные кредитные автомобили в первом квартале 2023 года. Чаще всего россияне оформляли кредиты на LADA, HAVAL, KIA при покупке новых машин и KIA, HYUNDAY, LADA - на автомобили с пробегом. При этом в кредитных выдачах на новые авто за первые три месяца текущего года снизилась доля отечественных и выросла доля китайских марок. Из десяти приобретённых в кредит автомобилей каждые шесть оказались российскими, два – китайскими, один – корейским.
Согласно статистике выдач «Открытие Авто», в первом квартале 2023 года заемщики чаще всего отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (63% выданных автокредитов), среди которых наибольшей популярностью пользовались марки KIA, HYUNDAI, LADA, TOYOTA и VOLKSWAGEN. В ТОП-5 самых популярных кредитных моделей в сегменте АСП (автомобили с пробегом) вошли KIA Rio, HYUNDAI Solaris, LADA Granta, LADA Vesta и VOLKSWAGEN Polo.
В сегменте новых авто ТОП-5 брендов по продажам в кредит в отчетном периоде составили LADA, HAVAL, KIA, HYUNDAI и СHERY, а в топ-10 оказалось четыре представителя чайна-брендов: помимо HAVAL, в рейтинг вошли CHERY, CHANGAN и GEELY. В пятерке самых популярных кредитных моделей новых авто оказались LADA Granta, HAVAL Jolion, HYUNDAI Tucson, KIA Sportage и LADA Niva. Первые два места логично обусловлены господдержкой. В период действия программы льготного автокредитования две трети новых автомобилей, выданных банком в кредит, были оформлены с субсидией. Самой популярной маркой по госпрограмме стала LADA (87% от всех выдач), на HAVAL пришлось 12% кредитов, на УАЗ, ГАЗ и ВИС - 1%. В свою очередь тройку самых продаваемых моделей составили LADA Granta, HAVAL Jolion и LADA Niva.
По итогам первого квартала все более очевидно, что большую часть продаж на рынке сегодня составляют российские и китайские бренды, что в целом находит свое отражение и в сегменте автокредитования. Однако, если в конце 2022 года соотношение в кредитных выдачах на отечественные и китайские машины в «Открытие Авто» составляло 70% и 12%, то в начале этого года соотношение изменилось на 60% и 19% соответственно. В связи с постепенным сворачиванием льготной программы автокредитования спрос на российские машины закономерно снижается, а на китайские бренды в виду продолжающейся активной экспансии автоконцернов из Поднебесной растет. При этом на фоне роста параллельного импорта в первом квартале 2023 г. по сравнению с четвертым кварталом 2022 г. увеличилась доля кредитов на новые корейские (с 10% до 12%) и японские (с 2% до 4%) машины. На европейские авто пришлось 4% кредитных выдач, как и кварталом ранее.
Руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая:
– На рынок кредитования в ближайшей перспективе продолжат оказывать влияние расширение производства отечественных марок, в том числе на переоборудованных старых мощностях, рост продаж присутствующих и выход новых китайских брендов, ожидаемое увеличение лимита по госпрограмме, а также планомерный рост доли автомобилей, поставленных через параллельный импорт. При этом мы ожидаем дальнейшего роста доли китайских авто в кредитных выдачах в связи с активным продвижением автоконцернов из КНР на российском авторынке. Доля отечественных марок, вероятно, снизится во втором квартале, а ее дальнейший рост будет зависеть прежде всего от возобновления программ господдержки.
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