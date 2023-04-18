Большинство жителей ЮФО готовы потратить на майские каникулы не более 20 тысяч рублей





Более половины жителей Южного федерального округа планируют встретить майские праздники вне дома. При этом лишь 10% заранее продумали все планы и забронировали билеты и гостиницы. Более половины намерены заплатить за свои майские каникулы не больше 20 тысяч рублей. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

33% респондентов намерены провести майские каникулы на даче или в загородном доме. 35% будут отдыхать дома. 7% вообще не планируют отдыхать в эти дни и намерены работать. В путешествие по России собираются 20% опрошенных, за границу - 2%.

Лишь 10% уже забронировали поездку на майские праздники и купили билеты. 48% не бронируют поездку «на майские», потому что не собираются никуда уезжать. 30% не делают этого, потому что не определились окончательно со своими планами. 11% намерены бронировать поездку и покупать билеты в последний момент. Остальные сообщили, что им такая бронь не требуется.

51% опрошенных готовы потратить на майские каникулы не больше 20 тысяч рублей. При этом 19% надеются уложиться в 20-50 тысяч, а 2% намерены раскошелиться на 50-100 тысяч рублей. По 2% тех, кто отводит на отдых в майские каникулы бюджет в 100-200 тысяч рублей и свыше 200 тысяч. При этом 26% намерены обойтись без специальных трат на майские праздники.

* Опрос проведен 10-14 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек