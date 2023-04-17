Телеком

У волгоградцев вырос интерес к китайским автомобилям этой весной

Телеком 17.04.2023 15:39
0
17.04.2023 15:39


По данным экспертов МегаФона, трафик на официальные сайты производителей машин вырос на 60% в марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее внимание автолюбителей вызывают Chery, Exeed, Geely и Haval— модели и предложения именно этих брендов чаще всего изучают жители региона в интернете. Выводы основаны на анализе обезличенной информации пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам. 
При этом также увеличилась посещаемость порталов, которые специализируются на подборе подержанных автомобилей. Запрос к таким сайтам вырос в 2,4 раза.
Не меньше интересует жителей и новый «Москвич». В апреле среднесуточный объем трафика и аудитории на их сайте оказался в 2,5 раза выше, чем в начале года, и в 1,5 раза превысил показатели марта. Особый всплеск интереса к новинке наблюдался в первые три недели после объявления о старте продаж. 
Чаще всего волгоградцы заходят на тематические автомобильные ресурсы ближе к окончанию рабочей недели – в четверг и пятницу зафиксирован максимальный объем данных. А вот меньше всего автомобильная тема волнует горожан в выходные. 
С помощью мобильного интернета наши абоненты ежедневно скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента, поэтому для нас важно обеспечить пользователей лучшим сервисом для комфортного использования как веб-ресурсов, так и мобильных приложений. Только за 2022 год инженеры компании построили волоконно-оптические линии связи суммарной протяжённостью более 100 км. Программа модернизации сети в регионе продолжается и в этом году, — говорит директор МегаФона в Волгоградской области Артём Филин.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
17.04.2023 15:03
Телеком 17.04.2023 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2023 13:47
Телеком 17.04.2023 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.04.2023 13:51
Телеком 14.04.2023 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.04.2023 16:26
Телеком 12.04.2023 16:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.04.2023 11:01
Телеком 12.04.2023 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.04.2023 16:52
Телеком 11.04.2023 16:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.04.2023 16:38
Телеком 10.04.2023 16:38
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.04.2023 12:17
Телеком 10.04.2023 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.04.2023 14:04
Телеком 07.04.2023 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.04.2023 12:11
Телеком 07.04.2023 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.04.2023 14:17
Телеком 06.04.2023 14:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.04.2023 13:17
Телеком 06.04.2023 13:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.04.2023 12:23
Телеком 06.04.2023 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.04.2023 15:55
Телеком 05.04.2023 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.04.2023 11:20
Телеком 04.04.2023 11:20
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:11
Депутаты Волгоградской облдумы обсудили итоги борьбы с коррупциейСмотреть фотографии
19:08
От котла до нагревателя: волгоградцам дарят подарки за покупкиСмотреть фотографии
18:37
СК назвал обвиняемого в деле о гибели мужчины на стройке ЖК «Колизей»Смотреть фотографии
17:39
Волгоградская облдума назначит аудитора КСПСмотреть фотографии
17:33
Единственный город Волгоградской области продлил отопительный сезон до 21 апреляСмотреть фотографии
17:26
На Волжской ГЭС 17 апреля начался пик максимальных сбросовСмотреть фотографии
17:17
Память погибшего в СВО подполковника Максима Потемина увековечат в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:51
Туристический поезд ко Дню Победы отправится из Москвы в ВолгоградСмотреть фотографии
15:04
«Под сотню проскакало»: под Волгоградом сняли на видео всплеск самолетного трафикаСмотреть фотографии
15:03
Tele2 использует технологии big data в корпоративном обучении сотрудниковСмотреть фотографии
14:59
Мэрия Волгограда показала проект новой ярмарки в Кировском районеСмотреть фотографии
14:42
Центральная набережная Волгограда частично ушла под водуСмотреть фотографии
14:10
Дмитрий Никитин из Камышина погиб в СВОСмотреть фотографии
14:04
«Спасибо за ностальжи!»: в Волгограде возрождают традицию вечеров отдыха с жильцамиСмотреть фотографии
13:47
Названа дата премьеры сериала «Балет»Смотреть фотографии
13:35
Евгений Ищенко продал волгоградские магазины «Покупочка» сети «Пятерочка»Смотреть фотографии
13:19
В шести районах Волгограда массово отключат горячую воду в апрелеСмотреть фотографии
12:23
Минометчики «Бессмертного Сталинграда» из Волгоградской области погибли в зоне спецоперацииСмотреть фотографии
12:06
Подростка за угрозы директору школы под Волгоградом отправили на год в колониюСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области 61-летний водитель едва не сгорел в немецком грузовикеСмотреть фотографии
11:17
Губернатор Бочаров после встречи с волгоградцами озвучил две актуальные задачиСмотреть фотографии
10:53
Мужчина в камуфляже устроил погром в сетевом магазине в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
В Волгоградской области 80 человек покусали клещиСмотреть фотографии
10:12
Тлеющий полигон промотходов в Среднеахтубинском районе можно победить совместными решительными действиямиСмотреть фотографии
09:26
Под Волгоградом в ходе конфликта с цыганами пострадал автомобильСмотреть фотографии
09:15
«Надорвала сердце»: в Волгограде простятся с умершей в ЛНР врачом-узистом Оксаной БибенинойСмотреть фотографии
09:10
По полису: диспансеризация по ОМС в 2023 годуСмотреть фотографии
08:04
В Волжском ищут изрисовавших раритетный трамвай граффитистовСмотреть фотографии
20:34
Под колокола, молитвы и поклоны: тысячи волгоградцев прошли крестным ходом по центру городаСмотреть фотографии
19:20
«Не отказался бы стать урюпинским козлом»: в Волгоградской области сняли новый выпуск travel-шоу «Жизнь своих»Смотреть фотографии
 