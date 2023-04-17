У волгоградцев вырос интерес к китайским автомобилям этой весной

Телеком 17.04.2023 15:39
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17.04.2023 15:39
По данным экспертов МегаФона, трафик на официальные сайты производителей машин вырос на 60% в марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее внимание автолюбителей вызывают Chery, Exeed, Geely и Haval— модели и предложения именно этих брендов чаще всего изучают жители региона в интернете. Выводы основаны на анализе обезличенной информации пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам.
При этом также увеличилась посещаемость порталов, которые специализируются на подборе подержанных автомобилей. Запрос к таким сайтам вырос в 2,4 раза.
Не меньше интересует жителей и новый «Москвич». В апреле среднесуточный объем трафика и аудитории на их сайте оказался в 2,5 раза выше, чем в начале года, и в 1,5 раза превысил показатели марта. Особый всплеск интереса к новинке наблюдался в первые три недели после объявления о старте продаж.
Чаще всего волгоградцы заходят на тематические автомобильные ресурсы ближе к окончанию рабочей недели – в четверг и пятницу зафиксирован максимальный объем данных. А вот меньше всего автомобильная тема волнует горожан в выходные.
— С помощью мобильного интернета наши абоненты ежедневно скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента, поэтому для нас важно обеспечить пользователей лучшим сервисом для комфортного использования как веб-ресурсов, так и мобильных приложений. Только за 2022 год инженеры компании построили волоконно-оптические линии связи суммарной протяжённостью более 100 км. Программа модернизации сети в регионе продолжается и в этом году, — говорит директор МегаФона в Волгоградской области Артём Филин.
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