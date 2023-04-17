Телеком

Tele2 использует технологии big data в корпоративном обучении сотрудников

Телеком 17.04.2023 15:03
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17.04.2023 15:03


Оператор запускает рекомендательный сервис для корпоративного обучения сотрудников компании. Система, которую разработали в Tele2 для решения внутренних задач команды, помогает выбирать наиболее релевантный учебный материал из более чем 300 курсов на корпоративной образовательной платформе. 
В 2022 году в Tele2 изменили подход к корпоративному обучению – перешли от планирования курсов и тренингов на весь календарный год к ситуативному выбору учебных активностей под конкретные профессиональные задачи. 
Опираясь на итоги внутреннего исследования, в Tele2 трансформировали традиционный каталог корпоративного обучения в формат маркетплейса, чтобы сотрудникам было удобно найти, быстро получить нужное обучение и дальше применять его на практике.
В результате изменений завершаемость онлайн-тренингов по итогам 2022 года выросла на 10 п.п. год к году и составила в среднем 91%. После обновления корпоративного портала в компании решили помочь сотрудникам с выбором нужных курсов и приступили к разработке рекомендательного сервиса. Подобный подход используется на маркетплейсах и привычен пользователю. 
На этапе тестирования рекомендательной модели специалисты big data Tele2  разделили пользователей учебного портала на две группы. Первая группа – сотрудники, которые уже успели пройти минимум 2 курса, помимо обязательного обучения. Рекомендательный сервис анализирует их предпочтения и выбор коллег и выдает подборку курсов, потенциально интересных для пользователя. Вторая группа – сотрудники, которые активно не взаимодействовали с платформой или прошли только вводные курсы. Такие пользователи получили набор с предложениями о том, что могло бы им понравиться: новинки, популярный контент и то, что проходили коллеги по функции. 
По результатам тестирования сотрудники из обеих групп, получившие персональные рекомендации, всего за 3 месяца стали больше учиться и завершать курсы на 6 п.п. чаще, чем их коллеги, которым подборка курсов не приходила. После запуска сервиса на всю компанию сотрудники будут получать персональные рекомендации на рабочую почту один раз в месяц.
Напомним, что по итогам 2022 года Tele2 заняла первое место среди телеком-компаний в «Рейтинге работодателей России» по версии hh.ru и девятое – среди крупнейших российских компаний.
Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2: 
Мы стремимся к персонализации HR-продуктов – на это ориентированы все корпоративные системы, которые мы внедряем внутри компании.Рекомендательный сервис поможет нашей команде сориентироваться в обучении и расширить горизонты, ведь это возможность обратить внимание на определенный контент даже до того, как пользователь окончательно сформулирует для себя потребность в нем. Корпоративное обучение – важная часть нашей заботы о сотрудниках, которая напрямую влияет на вовлеченность персонала и, как следствие, на наши бизнес-показатели. 
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