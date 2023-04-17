Экономика

ВТБ запускает доставку детских карт при онлайн-заказе

Экономика 17.04.2023 13:15
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17.04.2023 13:15


ВТБ реализует для клиентов в ВТБ Онлайн сервис доставки детских карт с возможностью получить их на дом или в офис. Оформить бесплатную карту «Мир» на ребенка от 6 лет можно в несколько кликов в личном кабинете интернет-банка или в мобильном приложении для Android. Сервис реализован в рамках проекта «Семейный банк».

Детские карты ВТБ выпускаются со специальным дизайном. Оформление и выпуск карты бесплатны, заказать ее можно для ребенка от шести лет. Родители могут выпустить продукт к любому удобному для них текущему счету, настроить лимиты и всегда быть в курсе финансовых операций.
Чтобы заказать детскую карту, клиенту достаточно зайти в ВТБ Онлайн, нажать на кнопку «Открыть новый продукт». При оформлении нужно заполнить данные ребенка, выбрать адрес и  удобное время доставки.

-Родители всё чаще делают выбор в пользу детской банковской карты, так как это помогает познакомить ребенка с миром финансов, рассказать ему о разных инструментах для оплаты товаров и позволить самому вести бюджет. Для взрослых это удобно тем, что ребенок никогда не останется без денег на повседневные расходы, при этом по детской карте всегда можно установить лимит на проведение операций. На сегодняшний день средний объем трат по таким картам в ВТБ составляет 1780 рублей. Развивая этот продукт, теперь мы запускаем возможность доставки детской карты курьером при их онлайн-заказе. Ранее получить детскую карту можно было только в отделении. Рассчитываем, что новый сервис позволит родителям оформлять карты удаленно, не тратя время на посещение офиса, что особенно важно и удобно для семей с детьми, – комментирует Ксения Андреева, заместитель руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса – начальник управления «Платформенные карточные решения» ВТБ.

Выездной формат обслуживания ВТБ запустил в 2021 году. Уточнить города, в которых доступна услуга, можно на сайте банка. За год сервисом воспользовалось более 158 тысяч россиян – в 4 раза больше, чем год назад. В прошедшем году чаще всего клиенты банка заказывали на дом дебетовые карты: на них пришлось свыше 90% от всего объема доставки. В топ-5 мегаполисов по количеству доставленных карт по итогам 2022 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Челябинск и Екатеринбург.


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