В Волгоградском ботсаду зацвели магнолии

Фото Волгоградского ботанического сада VK.com
Общество 15.04.2023 13:17
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15.04.2023 13:17
Фото Волгоградского ботанического сада VK.com
В Волгоградском ботаническом саду зацвели экзотические растения. Как сообщает ИА «Высота 102», выпустили прекрасные розовые цветки магнолии.Родина магнолий – Япония, Китай, Индонезия и Северная Америка. Они являются самыми древними цветковыми растениями, которые появились 140 миллионов лет назад в Меловом периоде. В это время еще не было пчел, поэтому магнолии приспособились к опылению жуками.
Процесс опыления выглядит так. Вечером цветки закрываются, причём 3 внутренних лепестка складываются плотно, "запирая" жуков-опылителей на всю ночь! Ночью рыльца не воспринимают пыльцу и нектар не выделяется. Утром цветки раскрываются и жуки, которые сидели внутри, густо покрытые пыльцой, перелетая на другие цветки, осуществляют перекрёстное опыление.
Фото Волгоградского ботанического сада VK.com
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