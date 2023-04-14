«Концессии водо- и теплоснабжения» приняли участие во Всероссийской ярмарке вакансий

Общество 14.04.2023 17:31
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14.04.2023 17:31
Сегодня, 14 апреля 2023 года, прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей». В нем приняли участие «Концессии водо- и теплоснабжения».
На ярмарку вакансий пришли множество различных соискателей. Люди со средне специальным и высшим образованием, молодые люди, окончившие обучение и не имеющие опыта работы, а также студенты. Работа в «Концессиях» нашлась для всех претендентов. В рамках мероприятия, специалисты по подбору персонала «Концессий» проконсультировали желающих работать и помогли подобрать подходящую им вакансию.
— «Концессии водо- и теплоснабжения» всегда готовы принять на работу людей с 18 лет без образования, а также людей предпенсионного возраста и инвалидов. Для желающих изменить свою профессию всегда открыт наш учебный центр, — прокомментировала ведущий специалист по подбору персонала «Концессии».
Подробная информация об условиях трудоустройства размещена на официальных сайтах «Концессии водо- и теплоснабжения», на сайте «Работа России» и «Hh.ru».
Отметим, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» пройдет в Волгограде 23 июня 2023 года.
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