По полису: диспансеризация по ОМС в 2023 году





В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов застрахованные в системе ОМС могут пройти диспансеризацию – комплекс обследований, направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

В 2023 году выделены две основные цели диспансеризации:

- раннее выявление болезней системы кровообращения (в первую очередь ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний), злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических болезней легких. То есть, тех хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и преждевременной смертности.

- выявление и коррекция основных факторов риска заболеваний: высокого артериального давления, повышенного уровня холестерина и глюкозы в крови, курения и пагубного потребления алкоголя, нерационального питания, низкой физической активности, избыточной массы тела.

Бесплатную диспансеризацию могут пройти все застрахованные в системе ОМС граждане:

- с 18 до 39 лет каждые три года;

- с 40 лет, а также в отношении отдельных категорий граждан – ежегодно.

В 2023 году диспансеризацию могут пройти застрахованные лица, которые родились в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годах, а также граждане старше 40 лет.

Диспансеризация – комплекс диагностических мероприятий, которые проводятся с целью раннего выявления признаков хронических заболеваний и рисков их развития. Обследования позволяют на ранней стадии выявить заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, сахарный диабет.

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 представляет собой дополнительный набор медицинских услуг. В первую очередь обследования необходимы тем гражданам, которые страдают хроническими заболеваниями, переболевшим коронавирусной инфекцией (спустя 60 дней после выздоровления). Кроме того, углубленную диспансеризацию могут провести по инициативе гражданина, в медицинской карте которого нет сведений о перенесенном COVID-19.

Диспансеризация проходит в 2 этапа. Сначала проводится набор обязательных исследований и консультация терапевта.

На первом этапе проводятся следующие обследования:

– проведение опроса (анкетирование);

– измерение роста, веса, индекса массы тела;

– измерение артериального давления;

– определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;

– флюорография легких 1 раз в 2 года;

– определение относительного сердечно-сосудистого риска (с 18 до 39 лет – 1 раз в год);

– ЭКГ в покое (с 35 лет ежегодно);

– индивидуальное профилактическое консультирование (1 раз в 3 года);

Пациентам от 40 лет и старше проводят еще несколько обследований:

– анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) (ежегодно);

– анализ кала на скрытую кровь (для выявления опухолей и полипов толстого кишечника до 64 лет – 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет ежегодно);

– определение абсолютного сердечно-сосудистого риска лицам (до 64 лет ежегодно);

– измерение внутриглазного давления (ежегодно);

– эзофагогастродуоденоскопия (1 раз в возрасте 45 лет);

Для женщин:

– осмотр фельдшером (акушеркой), врачом-гинекологом – ежегодно с 18 лет;

– взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование для женщин в возрасте от 18 до 64 лет (1 раз в 3 года);

– маммография проводится в возрасте от 40 до 75 лет – 1 раз в 2 года;

Для мужчин:

– определение простат-специфического антигена в крови в возрасте от 45 до 60 лет – 1 раз в 5 лет и в 64 года.

В рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 на первом этапе к общим обследованиям добавлены следующие:

– измерение сатурации – то есть концентрации кислорода в артериальной крови. Этот тест помогает определить, как пациент переносит физические нагрузки и есть ли улучшения после выздоровления от COVID-19.

– тест с 6-минутной ходьбой. Измеряется максимальное расстояние, которое человек проходит в удобном для него темпе за 6 минут. Данные теста используют, чтобы понять реакцию на лечение COVID-19 и спрогнозировать риск инвалидности или смерти у людей с заболеваниями сердца и легких.

– спирометрия – оценивает работу легких после перенесенной коронавирусной инфекции, измеряя объем воздуха и как он быстро через них проходит.

– анализ крови на концентрацию D-димера – предназначен людям, переболевшим коронавирусом в средней или тяжелой форме. Анализ выявляет признаки тромбообразования.

– общий и биохимический анализ крови для оценки общего состояния пациента;

– прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики) по итогам углубленной диспансеризации.

После этого врач-терапевт производит осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов у пациента.

Если по результатам первого этапа диспансеризации отклонений в состоянии здоровья не выявлено – диспансеризация завершается.

При выявлении отклонений, на втором этапе для уточнения диагноза врач-терапевт может назначить дополнительные обследования пациенту: эхокардиографию, КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей, а также направить на дальнейшее обследование.

По результатам диспансеризации пациент может быть взят под диспансерное наблюдение, направлен на специализированную или высокотехнологичную медицинскую помощь.

Согласно статье 185.1 ТК РФ установлено освобождение сотрудников от работы на 1 или 2 дня для прохождения диспансеризации, при этом, предусмотрена необходимость сохранения среднего заработка за дни, предоставленные работникам для прохождения диспансеризации.

Работники предпенсионного возраста и работники, которые уже получают пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Чтобы получить выходной для диспансеризации, достаточно написать заявление и согласовать с работодателем день освобождения.

Страховая медицинская организация осуществляют информационное сопровождение застрахованных лиц при организации профилактических мероприятий.

Найти страхового представителя просто - вам лишь нужно для этого обратиться в свою страховую медицинскую организацию лично или по телефону, который указан в памятке застрахованного при получении полиса ОМС или в сети Интернет на сайте вашей страховой медицинской организации.

Если Вы застрахованы в филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, телефон контакт-центра 8-8442-55-01-65 с 8-00 до 18-00 с понедельника по пятницу, 8-800-100-81-02 (круглосуточно).



