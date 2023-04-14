Tele2 обеспечила маленькие хутора и поселки Волгоградской области связью и интернетом

Телеком 14.04.2023 13:51
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14.04.2023 13:51
Оператор в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) на малонаселенных территориях обеспечил надежной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей 8 малых населенных пунктов в Волгоградской области.
Доступ к качественным услугам связи и современным сервисам в первом квартале 2023 года получили более 1700 человек в 8 населенных пунктах. Мобильный 4G-интернет появился в станице Тишанской Нехаевского района, хуторе Мартыновский Новоаннинского района, селе Васильевка Октябрьского района, поселке Нежинский Ольховского района, селе Ефимовка Котовского района, хуторе Ловягин Даниловского района, селе Средняя Камышанка и хуторе Карпунин Камышинского района.
В 2023 году группа компаний «Ростелеком» и Минцифры продолжили плановую реализацию масштабного проекта по устранению цифрового неравенства в небольших и отдаленных населенных пунктах. В каждом из 8 поселений, которые впервые получили доступ к сети, проживает от 100 до 500 человек. Компания Tele2 выступила в проекте в качестве центра компетенций: согласовывала проектное решение, планировала архитектуру сети, поставляла оборудование для ее строительства.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
– В малых и отдаленных населенных пунктах Волгоградской области доступ к высокоскоростному интернету и качественной связи необходим также, как и в крупных городах. Совместно с ГК «Ростелеком» мы планомерно ведем работу по расширению сети даже в совсем небольших поселениях, где живут не более 100 человек. Важность федеральной программы УЦН 2.0 для нас очевидна, и мы искренне рады, что у жителей маленьких сел и станиц появляются новые возможности – теперь они могут пользоваться связью и сервисами, общаться в сети, получать онлайн-образование, совершать покупки и многое другое.
В 2022 году Tele2 в рамках проекта по устранению цифрового неравенства приняла участие в обеспечении сетевой инфраструктурой 9 малых населенных пунктов в Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Котовском, Ленинском, Руднянском, Светлоярском и Чернышковском районах.
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