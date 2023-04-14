ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство частных домов с подрядчиком





С 14 апреля ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на строительство индивидуальных домов с привлечением подрядной организации. Клиенты банка могут на льготных условиях приобрести земельный участок, возвести объект по собственному проекту в коттеджном поселке или на частной территории, а также купить дом по модели «домокомплект под ключ».





Льготный кредит на строительство индивидуального дома в ВТБ доступен в рамках трех программ - «Ипотека с господдержкой-2020», «семейная» и IT-ипотека. Ставка по первой программе составляет от 7,3%. По «семейной ипотеке» кредит выдается от 5,3%, IT-специалистам финансирование предоставляется от 4,7%. Минимальная ставка доступна при условии комплексного страхования и использования цифровых сервисов на сделке. Первый взнос должен составлять 15% от стоимости объекта, максимальный срок предоставления средств - 30 лет.





Суммы кредита соответствуют требованиям госпрограмм: по «Ипотеке с господдержкой-2020» и «семейной ипотеке» максимально можно занять 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 6 млн – в остальных регионах РФ. В рамках IT-ипотеки средства доступны в размере до 18 млн рублей в регионах-миллионниках и до 9 млн – в остальных населенных пунктах.





Для оформления кредита клиенту потребуется предоставить договор подряда с одобренной банком компанией, проект, а также отчет об оценке. Список возможных подрядчиков доступен на сайте ВТБ на странице каждой госпрограммы в разделе «Требования». Согласно условиям программы ВТБ, максимальный срок строительства может составлять два года (при покупке домокомплектов – 12 месяцев). Средства банк перечисляет единовременно или траншами по мере выполнения работ.





-Для ВТБ стратегически важно способствовать улучшению жилищных условий россиян. Мы постоянно совершенствуем ипотечные программы, позволяющие решить квартирный вопрос на максимально выгодных условиях. В последнее время россияне проявляют все больший интерес к частным домам. В то же время индивидуальное строительство занимает небольшую долю в общем объеме выдач ипотеки: с привлечением кредита строится только 1 из 10 домов, тогда как по квартирам это соотношение составляет 8/10. Рассчитываем, что запуск льготных условий станет импульсом для развития рынка и позволит клиентам быстрее переехать в комфортное жилье. По нашим прогнозам, до конца года нашей новой программой воспользуются около 5,5 тысяч заёмщиков, а общий объем выдач составит порядка 30 млрд рублей, - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.





Он добавил, что преимуществом программы ВТБ является отсутствие дополнительного обеспечения и поручительства, а также возможность оформить сделку и отчитываться об этапах строительства в электронном формате. Подать заявку на строительство дома с подрядчиком по льготной ставке клиенты могут привычным способом: на сайте, в мобильном приложении, контакт-центре или отделении банка, а также через партнеров ВТБ.





В декабре 2022 года ВТБ первым на рынке начал выдавать жилищные кредиты на покупку индивидуального жилого дома по договору участия в долевом строительстве. В рамках пилотного проекта банк кредитует покупку объектов у нескольких застройщиков в Подмосковье и Ульяновской области. Получить средства клиенты могут как на рыночных, так и льготных условиях. В текущем году банк расширит географию партнеров.



