«Росгосстрах» в Волгоградской области застраховал Toyota Land Cruiser Prado 150 более чем на 3,7 млн рублей

Волгоградский филиал «Росгосстраха» застраховал по каско автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 2020 года выпуска. Договор оформлен по продукту «Росгосстрах Авто Защита» и предусматривает страхование по полному пакету рисков: хищение (включая кражу, грабеж, разбой, угон) и ущерб в результате аварии, пожара, взрыва, падения инородных предметов, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц.

Сумма ответственности «Росгосстраха» по договору превысила 3,7 млн рублей.

— Для владельца солидного рамного внедорожника важен не только статус и комфорт автомобиля, но и его сохранность. А также быстрый и качественный ремонт в случае, если вдруг произойдет дорожно-транспортное происшествие, — отмечает директор филиала «Росгосстраха» в Волгоградской области Юрий Овчаров. — Наш клиент, обратившийся за пролонгацией договора, прекрасно это понимает. После двух лет эксплуатации он сравнил условия от разных компаний, и предложение «Росгосстраха» вновь оказалось самым выгодным. Для нас это не удивительно: у «Росгосстраха» большой опыт работы на рынке автострахования, поэтому наши специалисты разрабатывают программы каско с учетом максимального соответствия потребностям конкретного клиента.

Директор Волгоградского филиала напомнил, что «Росгосстрах» входит в числе лидеров в регионе как по сборам, так и по выплатам своим клиентам. В прошлом году портфель каско в филиале немного сократился, в первую очередь, по причине снижения продаж новых автомобилей, но увеличилось количество договоров по страхованию подержанных транспортных средств. Как отметил Юрий Овчаров, именно в сложные времена люди чаще задумываются о сохранении нажитого, а договор каско — надежный способ застраховать риски, связанные с владением автомобилем такого класса.