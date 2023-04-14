Экономика

«Росгосстрах» в Волгоградской области застраховал Toyota Land Cruiser Prado 150 более чем на 3,7 млн рублей

Экономика 14.04.2023 12:44
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14.04.2023 12:44



Волгоградский филиал «Росгосстраха» застраховал по каско автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 2020 года выпуска. Договор оформлен по продукту «Росгосстрах Авто Защита» и предусматривает страхование по полному пакету рисков: хищение (включая кражу, грабеж, разбой, угон) и ущерб в результате аварии, пожара, взрыва, падения инородных предметов, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц.
Сумма ответственности «Росгосстраха» по договору превысила 3,7 млн рублей.
— Для владельца солидного рамного внедорожника важен не только статус и комфорт автомобиля, но и его сохранность. А также быстрый и качественный ремонт в случае, если вдруг произойдет дорожно-транспортное происшествие, — отмечает директор филиала «Росгосстраха» в Волгоградской области Юрий Овчаров.Наш клиент, обратившийся за пролонгацией договора, прекрасно это понимает. После двух лет эксплуатации он сравнил условия от разных компаний, и предложение «Росгосстраха» вновь оказалось самым выгодным. Для нас это не удивительно: у «Росгосстраха» большой опыт работы на рынке автострахования, поэтому наши специалисты разрабатывают программы каско с учетом максимального соответствия потребностям конкретного клиента.
Директор Волгоградского филиала напомнил, что «Росгосстрах» входит в числе лидеров в регионе как по сборам, так и по выплатам своим клиентам. В прошлом году портфель каско в филиале немного сократился, в первую очередь, по причине снижения продаж новых автомобилей, но увеличилось количество договоров по страхованию подержанных транспортных средств. Как отметил Юрий Овчаров, именно в сложные времена люди чаще задумываются о сохранении нажитого, а договор каско — надежный способ застраховать риски, связанные с владением автомобилем такого класса.
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