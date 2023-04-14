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Как быстро получить кредит под залог автомобиля?

Полезно знать 14.04.2023 14:57
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14.04.2023 14:57


Какой кредит брать и в каком банке условия лучше  - эти задачи стоят перед теми, кому необходима большая сумма денег. В этом случае удачным решением будет кредит наличными под залог автомобиля.
Что это такое?
Данный тип кредитования подразумевает наличие обеспечения, за счет которого клиент сможет получить в долг большую сумму денег и под меньший процент. При этом у него будет возможность распоряжаться полученными средствами по собственному усмотрению.
Важный момент, который понравится любому автовладельцу – саму машину отдавать не надо. Она останется у заемщика, и он сможет пользоваться ей, как и раньше. Единственное, что запрещено делать – это продавать автомобиль или передавать его в дар до тех пор, пока он будет числиться в качестве залогового имущества.
На какие преимущества может рассчитывать клиент банка Тинькофф?
• Быстрое принятие решения по заявке.
• Оперативная доставка карты с деньгами.
• Большой кредитный лимит.
• Низкие процентные ставки.
• Пакет документов минимален: справка о доходе  не требуются. Нужны лишь личный паспорт, паспорт и  свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)
Какие требования предъявляются к автомобилю?
• Машина должна быть в исправном состоянии.
• Возраст машины  – не старше 15 лет.
• Наличие СТС.
Как быстро банк рассматривает заявку?
На предварительную заявку не требуется много времени – обычно несколько минут. Окончательное решение, выносится за 1-2 дня. Пакет документов вместе с картой Tinkoff Black обычно привозят на следующий день после того, как заявка была одобрена. А если у заемщика уже есть карта Tinkoff Black, то ему могут перечислить денежные средства в день одобрения кредита.
Как узнать о принятом решении?
Банк в любом случае уведомляет клиентов о том, какое именно решение было принято по заявке. При необходимости статус заявки можно уточнить у оператора технической поддержки.
Как получить деньги?
Сумма кредита зачисляется на счет карты Tinkoff Black. В дальнейшем средства можно снять в банкомате или расплачиваться безналичным способом, получая при этом бонусы по программе лояльности.
Как погашать кредит?
Просто вносить деньги на счет карты. При этом дату и сумму ежемесячного платежа можно узнать непосредственно в приложении банка. Там же будет фиксироваться и статус внесения денег и информация о погашении ежемесячного платеж. 
Реклама. Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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