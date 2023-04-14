Как быстро получить кредит под залог автомобиля?

Полезно знать 14.04.2023 14:57
0
14.04.2023 14:57
Какой кредит брать и в каком банке условия лучше - эти задачи стоят перед теми, кому необходима большая сумма денег. В этом случае удачным решением будет кредит наличными под залог автомобиля.
Что это такое?
Данный тип кредитования подразумевает наличие обеспечения, за счет которого клиент сможет получить в долг большую сумму денег и под меньший процент. При этом у него будет возможность распоряжаться полученными средствами по собственному усмотрению.
Важный момент, который понравится любому автовладельцу – саму машину отдавать не надо. Она останется у заемщика, и он сможет пользоваться ей, как и раньше. Единственное, что запрещено делать – это продавать автомобиль или передавать его в дар до тех пор, пока он будет числиться в качестве залогового имущества.
На какие преимущества может рассчитывать клиент банка Тинькофф?
• Быстрое принятие решения по заявке.
• Оперативная доставка карты с деньгами.
• Большой кредитный лимит.
• Низкие процентные ставки.
• Пакет документов минимален: справка о доходе не требуются. Нужны лишь личный паспорт, паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)
Какие требования предъявляются к автомобилю?
• Машина должна быть в исправном состоянии.
• Возраст машины – не старше 15 лет.
• Наличие СТС.
Как быстро банк рассматривает заявку?
На предварительную заявку не требуется много времени – обычно несколько минут. Окончательное решение, выносится за 1-2 дня. Пакет документов вместе с картой Tinkoff Black обычно привозят на следующий день после того, как заявка была одобрена. А если у заемщика уже есть карта Tinkoff Black, то ему могут перечислить денежные средства в день одобрения кредита.
Как узнать о принятом решении?
Банк в любом случае уведомляет клиентов о том, какое именно решение было принято по заявке. При необходимости статус заявки можно уточнить у оператора технической поддержки.
Как получить деньги?
Сумма кредита зачисляется на счет карты Tinkoff Black. В дальнейшем средства можно снять в банкомате или расплачиваться безналичным способом, получая при этом бонусы по программе лояльности.
Как погашать кредит?
Просто вносить деньги на счет карты. При этом дату и сумму ежемесячного платежа можно узнать непосредственно в приложении банка. Там же будет фиксироваться и статус внесения денег и информация о погашении ежемесячного платеж.
Реклама. Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.
Курсы 3D-моделирования: как получить популярную профессию04.09.2023 10:40
Полезно знать 04.09.2023 10:40
От преждевременного старения до рака кожи: врач объяснила, чем опасен экстремальный загар20.08.2023 19:45
Полезно знать 20.08.2023 19:45
Оптимизация грузоподъемных работ: выбираем электрическую таль16.08.2023 13:01
Полезно знать 16.08.2023 13:01
erid:4CQwVszH9pUkKBgBHMh Среди грузоподъемной техники, используемой в складских помещениях, на производственных предприятиях или стройплощадках особого внимания заслуживают электрические тали. Это электродвигатели, оснащенные стальными тросами, которые используются для подъема и перемещения грузов различного...
«Люди отдают им сотни тысяч»: банкир раскрыла популярные схемы мошенников12.08.2023 12:55
Полезно знать 12.08.2023 12:55
«Ребенок должен висеть на груди»: врач рассказала о «немолочных» женщинах и вредных сосках09.08.2023 18:51
Полезно знать 09.08.2023 18:51
Нитраты есть? А если найдём? Проверяем, насколько безопасны волгоградские арбузы05.08.2023 19:09
Полезно знать 05.08.2023 19:09
Деньги улетят вместо меня? Разбираемся, что делать при опоздании на самолет или поезд31.07.2023 14:21
Полезно знать 31.07.2023 14:21
«Почти 80% катастроф можно предотвратить»: врач рассказала, что нужно знать об инсульте для спасения жизни26.07.2023 14:05
Полезно знать 26.07.2023 14:05
Про квалификацию: как получить удостоверение водителя вилочного погрузчика22.07.2023 13:32
Полезно знать 22.07.2023 13:32
Александра Рустиченко отвечает на популярные вопросы о переезде за рубеж19.07.2023 09:29
Полезно знать 19.07.2023 09:29
Восстановление деревянных поверхностей: масло, которое придает новую жизнь14.07.2023 10:06
Полезно знать 14.07.2023 10:06
Всё о дуговой сварке03.07.2023 10:06
Полезно знать 03.07.2023 10:06
«7-я Гвардейская». Что скрывается за названием улицы в центре Волгограда28.06.2023 19:13
Полезно знать 28.06.2023 19:13
От «кишечки» до сильных укусов: что положить в аптечку для путешествий с детьми10.06.2023 11:29
Полезно знать 10.06.2023 11:29
В чем секрет популярности ЖК Damac Bay и другой недвижимости в Dubai Harbour08.06.2023 08:52
Полезно знать 08.06.2023 08:52