Как быстро получить кредит под залог автомобиля?

Полезно знать 14.04.2023 14:57
0
14.04.2023 14:57
Какой кредит брать и в каком банке условия лучше - эти задачи стоят перед теми, кому необходима большая сумма денег. В этом случае удачным решением будет кредит наличными под залог автомобиля.
Что это такое?
Данный тип кредитования подразумевает наличие обеспечения, за счет которого клиент сможет получить в долг большую сумму денег и под меньший процент. При этом у него будет возможность распоряжаться полученными средствами по собственному усмотрению.
Важный момент, который понравится любому автовладельцу – саму машину отдавать не надо. Она останется у заемщика, и он сможет пользоваться ей, как и раньше. Единственное, что запрещено делать – это продавать автомобиль или передавать его в дар до тех пор, пока он будет числиться в качестве залогового имущества.
На какие преимущества может рассчитывать клиент банка Тинькофф?
• Быстрое принятие решения по заявке.
• Оперативная доставка карты с деньгами.
• Большой кредитный лимит.
• Низкие процентные ставки.
• Пакет документов минимален: справка о доходе не требуются. Нужны лишь личный паспорт, паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)
Какие требования предъявляются к автомобилю?
• Машина должна быть в исправном состоянии.
• Возраст машины – не старше 15 лет.
• Наличие СТС.
Как быстро банк рассматривает заявку?
На предварительную заявку не требуется много времени – обычно несколько минут. Окончательное решение, выносится за 1-2 дня. Пакет документов вместе с картой Tinkoff Black обычно привозят на следующий день после того, как заявка была одобрена. А если у заемщика уже есть карта Tinkoff Black, то ему могут перечислить денежные средства в день одобрения кредита.
Как узнать о принятом решении?
Банк в любом случае уведомляет клиентов о том, какое именно решение было принято по заявке. При необходимости статус заявки можно уточнить у оператора технической поддержки.
Как получить деньги?
Сумма кредита зачисляется на счет карты Tinkoff Black. В дальнейшем средства можно снять в банкомате или расплачиваться безналичным способом, получая при этом бонусы по программе лояльности.
Как погашать кредит?
Просто вносить деньги на счет карты. При этом дату и сумму ежемесячного платежа можно узнать непосредственно в приложении банка. Там же будет фиксироваться и статус внесения денег и информация о погашении ежемесячного платеж.
Реклама. Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
erid:LdtCKgrQS
ОГРН 1027739642281
универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.
Чем кормить питомца? Выбираем Royal Canin11.04.2023 14:21
Полезно знать 11.04.2023 14:21
Как закачать музыку на устройство31.03.2023 09:17
Полезно знать 31.03.2023 09:17
«Не закапываем их в огороде»: где в Волгограде примут старые батарейки30.03.2023 11:01
Полезно знать 30.03.2023 11:01
Обзвонить всех и сразу: как бизнесу помогают сервисы автообзвона22.03.2023 10:39
Полезно знать 22.03.2023 10:39
Гражданство стран восточной Европы: где проще получить второй паспорт22.03.2023 10:25
Полезно знать 22.03.2023 10:25
«Чебурашка» уже в онлайн-кинотеатре16.03.2023 09:21
Полезно знать 16.03.2023 09:21
8 моментов, которые нужно знать до переезда за границу04.03.2023 16:42
Полезно знать 04.03.2023 16:42
Как выбрать угловой диван-кровать для сна и отдыха21.02.2023 17:14
Полезно знать 21.02.2023 17:14
Россияне рассказали, какие функции в автомобиле считают самыми важными20.02.2023 10:28
Полезно знать 20.02.2023 10:28
Паспорт Румынии: еще больше возможностей15.02.2023 15:21
Полезно знать 15.02.2023 15:21
Микроигольчатый rf-лифтинг лица. Обзор процедуры09.02.2023 16:03
Полезно знать 09.02.2023 16:03
Подборка сайтов английского для начинающих19.01.2023 15:44
Полезно знать 19.01.2023 15:44
Как выбрать онлайн-займ14.01.2023 13:15
Полезно знать 14.01.2023 13:15
Что посмотреть в Казани за 1 день?11.01.2023 12:07
Полезно знать 11.01.2023 12:07
Чем интересна Казань30.12.2022 11:45
Полезно знать 30.12.2022 11:45