Как быстро получить кредит под залог автомобиля?





Какой кредит брать и в каком банке условия лучше - эти задачи стоят перед теми, кому необходима большая сумма денег. В этом случае удачным решением будет кредит наличными под залог автомобиля

Что это такое?

Данный тип кредитования подразумевает наличие обеспечения, за счет которого клиент сможет получить в долг большую сумму денег и под меньший процент. При этом у него будет возможность распоряжаться полученными средствами по собственному усмотрению.

Важный момент, который понравится любому автовладельцу – саму машину отдавать не надо. Она останется у заемщика, и он сможет пользоваться ей, как и раньше. Единственное, что запрещено делать – это продавать автомобиль или передавать его в дар до тех пор, пока он будет числиться в качестве залогового имущества.

На какие преимущества может рассчитывать клиент банка Тинькофф?

• Быстрое принятие решения по заявке.

• Оперативная доставка карты с деньгами.

• Большой кредитный лимит.

• Низкие процентные ставки.

• Пакет документов минимален: справка о доходе не требуются. Нужны лишь личный паспорт, паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)

Какие требования предъявляются к автомобилю?

• Машина должна быть в исправном состоянии.

• Возраст машины – не старше 15 лет.

• Наличие СТС.

Как быстро банк рассматривает заявку?

На предварительную заявку не требуется много времени – обычно несколько минут. Окончательное решение, выносится за 1-2 дня. Пакет документов вместе с картой Tinkoff Black обычно привозят на следующий день после того, как заявка была одобрена. А если у заемщика уже есть карта Tinkoff Black, то ему могут перечислить денежные средства в день одобрения кредита.

Как узнать о принятом решении?

Банк в любом случае уведомляет клиентов о том, какое именно решение было принято по заявке. При необходимости статус заявки можно уточнить у оператора технической поддержки.

Как получить деньги?

Сумма кредита зачисляется на счет карты Tinkoff Black. В дальнейшем средства можно снять в банкомате или расплачиваться безналичным способом, получая при этом бонусы по программе лояльности.

Как погашать кредит?

Просто вносить деньги на счет карты. При этом дату и сумму ежемесячного платежа можно узнать непосредственно в приложении банка. Там же будет фиксироваться и статус внесения денег и информация о погашении ежемесячного платеж.

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