Экономика

«Открытие Авто»: рынок автокредитования может вырасти на треть по итогам года

Экономика 14.04.2023 10:59
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14.04.2023 10:59


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили кредитные выдачи банка по итогам марта и первого квартала 2023 г. В отчетном периоде россияне чаще брали автокредиты на машины с пробегом. При этом в первый весенний месяц будущие автовладельцы занимали у банка в среднем 1,3 млн рублей на покупку подержанного и 2 млн на приобретение нового автомобиля, а средняя цена купленного в кредит автомобиля составила 1,57 млн рублей на новую и 2,52 млн рублей на подержанную машину.
В первом квартале рынок продолжил активное восстановление.В январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в банке на треть вырос спрос со стороны населения на автокредиты (+33%), а также объемы выдач и количество сделок (+29%).  Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, республика Татарстан и Краснодарский край.
Покупательский спрос продолжила поддерживать госпрограмма льготного автокредитования. Но ее объемы оказались для рынка недостаточными на фоне высокого спроса на автомобили с ДВС, в связи доля с чем весомая доля автокредитов в начале года была все же оформлена в сегменте АСП (авто с пробегом). При этом по итогам первого квартала впервые общерыночное соотношение автокредитов на новые и подержанные автомобили изменилось в пользу вторичного рынка: 48% от объема выданных банками автокредитов пришлось на новые автомобили и 52% – на финансирование сделок по приобретению ТС с пробегом.
Заемщики «Открытие Авто» также чаще всего оформляли в начале года автокредиты на подержанные автомобили – на них пришлось 63% – 64% выдач по количеству сделок и объему выдач. При этом в январе-феврале доля сделок по новым авто оказалась ожидаемо выше из-за активных выдач по госпрограмме.  Средний чек автокредита в банке с начала года продолжил планомерный ежемесячный рост, составив – 1,09 млн, 1,24 млн и 1,44 млн рублей в январе, феврале и марте соответственно. 
В первый весенний месяц россияне занимали у банка в среднем 1,3 млн рублей на покупку подержанного и 2 млн на приобретение нового автомобиля, а средняя цена купленного в кредит автомобиля составила 1,57 млн на новую и 2,52 млн рублей на подержанную машину. Будущие автовладельцы чаще всего оформляли автокредиты с первоначальным взносом 20-30%, сроком на 5 или 7 лет.
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):
В виду постепенного исчерпания лимитов господдержки мы ожидаем снижения продаж в сегменте новых авто во втором квартале этого года и рост выдач в сегменте АСП.  На этом фоне рынок, конечно, ждет, что госпрограмма льготного автокредитования будет дофинансирована ближе ко второй половине года. Именно в этом случае при стабильном геополитическом и макроэкономическом фоне можно рассчитывать на реалистичный сценарий развития отрасли – рост объемов выдач автокредитов по итогам 2023 г. на 30%-35%, до 900-950 млрд рублей.

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