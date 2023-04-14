27% россиян готовы начать пользоваться цифровым рублем

Общество 14.04.2023 11:54
0
14.04.2023 11:54
Более половины россиян слышали о цифровом рубле, более четверти - готовы попробовать его в расчетах. Россиян прежде всего привлекает скорость и удобство платежа цифровыми валютами, а главные ограничители - привычка пользоваться наличными и картами, а также недостаток информации. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие» к началу тестирования цифрового рубля в России.
55% опрошенных сообщили, что слышали о цифровом рубле и планах Банка России запустить его в обращение (10% опрошенных хорошо осведомлены, 45% ответили, что «более или менее» знают). Выше всего доля таких знатоков в Москве и Московской области (66%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на Дальнем Востоке (по 58%). При этом 45% признались, что не знают о будущей российской цифровой валюте ничего (на Урале таких 51%, на Северном Кавказе - 54%).
49% среди тех, кто осведомлен о планах запуска нового типа валюты, готовы пользоваться цифровым рублем (14% определенно да, 35% скорее да). Наиболее высок этот показатель в Приволжском федеральном округе (54%), а также в Москве и Московской области (53%). Не намерены использовать цифровой рубль 19% опрошенных (13% скорее нет, 6% определенно нет). Выше всего эта доля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (26%), а также на Дальнем Востоке (27%). Каждый третий респондент затруднился ответить на этот вопрос.
Среди причин, по которым россияне готовы использовать цифровой рубль (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) чаще всего назывались быстрота и удобство (57%), желание пробовать все новое (45%) и безопасность (26%). Только 3% не видят для себя никаких оснований использовать цифровую валюту.
Среди причин, по которым россияне не готовы использовать цифровой рубль (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), лидируют предпочтение наличным и безналичным платежам (47%), недостаток информации о такой валюте и платежах (40%), а также недоверие цифровым валютам (39%).
*Опрос проведен 3-10 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
«Средства доведены в срок»: в облкомобразования прокомментировали ситуацию с индексацией зарплат учителям14.04.2023 13:15
Общество 14.04.2023 13:15
Перед Пасхой волгоградские храмы проверяет МЧС14.04.2023 12:16
Общество 14.04.2023 12:16
В Волгоградской области детсад выплатит 300 тыс рублей за травму ребенка14.04.2023 11:33
Общество 14.04.2023 11:33
В Волгоградской области увековечили память погибшего в СВО десантника Алексея Цыбина14.04.2023 09:28
Общество 14.04.2023 09:28
«Все-таки нас изолировали»: в поселке Горьковский Волгограда на 2 месяца закрыли ж/д переезд14.04.2023 07:42
Общество 14.04.2023 07:42
Роспотребнадзор нашел хлеб с микробами в Волгоградской области13.04.2023 21:45
Общество 13.04.2023 21:45
«За особо важное задание»: директоров в сфере культуры Волгоградской области премируют за тяжкий труд13.04.2023 20:15
Общество 13.04.2023 20:15
В Волжском личные автомобили пропустят на кладбища по графику13.04.2023 19:36
Общество 13.04.2023 19:36
«Но вы же как-то прожили!»: учителя из Волгоградской области пожаловались на неоплаченные «Уроки о важном»13.04.2023 18:38
Общество 13.04.2023 18:38
МЧС: Волгоградскую область в ближайшие часы накроет дождевой шторм с грозами13.04.2023 17:48
Общество 13.04.2023 17:48
В Волгограде 14 апреля речные трамвайчики пойдут до «Вязовой Гривы» на Сарпинском13.04.2023 16:52
Общество 13.04.2023 16:52
В Волгограде отремонтируют дворы 94 многоэтажек за 250 млн: полный список13.04.2023 16:39
Общество 13.04.2023 16:39
Изобрел маску от COVID-19: ученый Валерий Мишта умер в центре Волгограда13.04.2023 14:04
Общество 13.04.2023 14:04
Волгоградский завод разработал мобильный комплекс для поиска угнанных авто13.04.2023 14:03
Общество 13.04.2023 14:03
44% волгоградцев не знают, что некоторые заболевания передаются по наследству13.04.2023 13:56
Общество 13.04.2023 13:56