Сбер поможет записать ребенка в первый класс

Экономика 13.04.2023 12:14
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13.04.2023 12:14
Сбер начал консультировать родителей будущих первоклассников, как записаться в школу через Госуслуги и региональные порталы государственных органов. Консультации проводятся в офисах Сбера в 65 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Услуга предоставляется бесплатно и доступна для всех родителей, вне зависимости от того, являются ли они клиентами Сбера.
Если у родителя нет учетной записи на Госуслугах, сотрудники помогут зарегистрироваться на портале через приложение СберБанк Онлайн.
Для подачи заявления на зачисление в первый класс потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, номер или название школы, сведения о регистрации родителя и ребенка.
Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж»:
«Всегда волнительно, когда в семье подрастает первоклассник, особенно, если в школу идет первый ребенок. Сбер решил поддержать родителей и помочь быстро и без ошибок подать заявление на запись ребенка в школу. Ждем родителей будущих первоклашек в наших офисах!»
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