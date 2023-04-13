Новый дизайн Детской СберКарты: персонажи игр, мультфильмов или аниме?





Родители детей 6–13 лет могут выбрать один из трёх новых дизайнов Детской СберКарты: стилистику популярных компьютерных и мобильных игр, Чебурашку или аниме-персонажа СберТян. Проголосовать за понравившийся вариант можно в телеграм-канале Сбера.

Детская СберКарта — первая банковская карта ребёнка. А значит, она должна привлекать внимание, быть яркой и запоминающейся. Сейчас на выбор в мобильном приложении Сбербанк Онлайн доступны три персонажа: единорог, СберКот или монстрик. Но вкусы детей в 6 и 13 лет сильно отличаются, поэтому в Сбере решили не останавливаться на трёх вариантах и расширить диапазон выбора.

Новые дизайны появились не случайно. Чебурашка после выхода в прокат одноимённого фильма пережил второе рождение. Компьютерные игры с пиксельной стилистикой хорошо знакомы детям, а СберТян отражает тренд на рост популярности аниме. Вариант, который наберёт больше всего голосов, появится на детских СберКартах уже в ближайшее время.

СберКартой ребёнок может расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах. За оплату картой начисляются бонусы СберСпасибо — 0,5% от стоимости покупки. А благодаря обучающим видео и тестам в СберKids — мобильном приложении, в котором видно все расходы, — ребёнок узнаёт много важного и интересного о финансах и кибербезопасности.

При этом родители могут контролировать расходы детей в приложении СберБанк Онлайн, устанавливать и менять лимиты, запрещать снимать наличные или совершать какие-то покупки в интернете. Детская СберКарта бесплатна в обслуживании, оформить её может родитель в своём приложении СберБанк Онлайн, а потом забрать в офисе банка. Всего с сентября 2021 года Сбер выдал уже более 2 млн таких карт.



