Расследования

Нашли в подъезде. В Волгограде зарезали участника боевых действий на Украине

Расследования 13.04.2023 10:53
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13.04.2023 10:53


В Волгограде встреча двух приятелей обернулась смертью и уголовным делом. Как стало известно ИА «Высота 102», погибший совсем недавно вернулся из зоны боевых действий на Украине. 

— Следственный отдел по Дзержинскому району Волгограда СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — В настоящее время фигурант задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Следствием установлено, что 6 апреля 2023 года в одну из квартир дома № 23 по бульвару 30-летия Победы зашел в гости 38-летний приятель задержанного. Мужчины стали отмечать встречу, но между ними произошла ссора, переросшая в драку. 

В ходе потасовки подозреваемый схватил нож и нанес один удар в шею своему знакомому. Потерпевший сумел покинуть квартиру злоумышленника и выбежать в подъезд, где потерял сознание. Спустя время его нашли соседи и вызвали СМП. Мужчину госпитализировали, но накануне, несмотря на оказываемую медпомощь, местный житель скончался в стенах больницы. 

Как удалось выяснить журналистам «Высоты 102», мужчины крепко выпивали, при этом один из них недавно вернулся из зоны боевых действий. Пока фигурант дела резал яблоки, его друг рассказывал последнему о службе. В один из моментов разгоряченный спиртным мужчина грязно выругался в адрес хозяина квартиры и тот ударил его в шею ножом. Ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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