Сэкономить в один клик: волгоградцам рассказали о бесплатной доставке от ВкусВилла





Многие волгоградцы постоянно заняты на работе — времени не хватает от слова «совсем». При этом они привыкли питаться полезно и правильно во ВкусВилле . Ведь там всегда можно выбрать то, что нужно онлайн, а покупки вам привезут в целости и сохранности прямо к дверям в удобное время.

В ноябре 2019 года в Волгограде заработал первый магазин сети, а к апрелю 2023-го в городе появились еще пять точек. Также открылся один даркстор — магазин по типу склада, где формируют только онлайн-заказы. В январе этого года в городе-спутнике Волжском появился свой «ВкусВилл». В любом из магазинов представлен действительно широкий выбор продуктов для здорового питания: от свежей и натуральной «молочки», фруктов и овощей (в том числе и экзотических) до мясной и рыбной продукции. Здесь же можно найти детские продукты, все для веганов, безлактозную продукцию, готовую кулинарию, бытовую химию и многое другое.





Более 90% ассортимента выпускаются под собственным брендом «ВкусВилл», но для удобства покупателей можно заказать продукты других производителей в разделе «Супермаркет». Чтобы получить желаемое, больше не нужно тратить время на бесконечные походы по различным магазинам и супермаркетам.

В компании строго следят за качеством выкладываемой продукции, ведь репутация — это не пустой звук. Поставщики буквально бьются за право представить свой товар на полках, пройдя перед этим строгий аудит, где специалисты оценивают более 100 показателей.

«ВкусВилл» предлагает экономить время и деньги, пользуясь сервисом быстрой и бесплатной доставки. Чтобы попробовать — достаточно пары кликов. Скачивайте мобильное приложение и через час у вас на столе свежие продукты вместе с хорошим настроением.





Сборщики бережно упакуют, а курьеры привезут ваши продукты в любую точку города. Такого понятия, как минимальная сумма заказа просто не существует.

В онлайн-магазине также действуют все скидки и специальные предложения по карте лояльности. Выбравшие дистанционные покупки, могут найти продукты, не представленные на полках привычных всем магазинов. Кстати, активное число участников программы лояльности в Волгограде превысило 55 тысяч.

Согласно внутренним исследованиям, лидерами онлайн-покупок стали бананы, молоко и манго, а за весь прошлый год жителям волгоградской области «ВкусВилл» доставил почти 383 000 заказов, общим весом в 1242 тонны. При этом офлайн-продажи также показали рост: в 2022-м году в магазинах было совершено около 783 000 покупок.

Многие волгоградцы постоянно заняты на работе — времени не хватает от слова «совсем». При этом они привыкли питаться полезно и правильно. «ВкусВилл» — не просто продукты! Эти вкусы не забываются.





Справка

ВкусВилл – бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работал под брендом “Избёнка”.

В апреле 2023 работают 1350+ магазинов и 125+ дарксторов в 73 городах России. Работает мобильное приложение ВкусВилл и интернет-магазин vkusvill.ru.е.В третьем квартале 2022 года ВкусВилл стал доставкой продуктов №1 в России, по данным аналитического агентства INFOLine.





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