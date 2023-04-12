Волгоградца не выпустили за границу из-за долга по налогам





Житель Волгоградской области погасил долг по обязательным платежам после того, как не смог выехать из страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, мужчина, проживающий в Быковском районе, не заплатил налоги на общую сумму 120 тысяч рублей и добровольно погашать долг не планировал. Житель Волгоградской области погасил долг по обязательным платежам после того, как не смог выехать из страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, мужчина, проживающий в Быковском районе, не заплатил налоги на общую сумму 120 тысяч рублей и добровольно погашать долг не планировал.

Денежных средств на банковских счетах, на которые можно обратить взыскание, гражданин не имел, сведения об имуществе отсутствовали, на связь с приставом он не выходил. Тогда в рамках исполнительного производства сотрудник УФСПП применил к должнику штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, а также вынес постановление об ограничении на выезд из Российской Федерации.Мера оказалась действенной. После неудачной попытки покинуть страну мужчина сам пришел к приставу и оплатил долг в полном объеме вместе с исполнительским сбором. После этого ограничение было снято, и гражданин смог без проблем выехать за границу.