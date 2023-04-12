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Tele2 приготовилась к возобновлению турпотока из Китая в Россию

Телеком 12.04.2023 16:26
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12.04.2023 16:26


Оператор развивает сервисы для клиентов из Китая. На сети оператора зарегистрировано более 10 тыс. клиентов с гражданством КНР. Для них Tele2 запустила переводы на китайском языке со счета мобильного телефона на банковские карты и мобильные телефоны РФ. Группа экспертов центра дистанционного сервиса консультирует абонентов на китайском языке. После открытия туристического потока из Китая 23 февраля число роумеров из Поднебесной на сети Tele2 в марте выросло вдвое в сравнении год к году.
Наибольшая часть клиентов из Китая, зарегистрированных на сети Tele2, проживает на Байкале и Дальнем Востоке – это около 37%. Второй макрорегион в структуре Tele2, где много граждан из КНР, – это Сибирь. Здесь зарегистрировано 18% клиентов из Поднебесной. Москва и Санкт-Петербург на третьем и четвертом местах – с долями 15% и 13,6% соответственно.
Для удобства абонентов из КНР Tele2 запустила возможность денежных переводов на китайском языке: теперь клиенты могут отправлять средства на мобильные телефоны и банковские карты со счета своего телефона. Для этого следует набрать команду *245#, нажать клавишу вызова и следовать указаниям системы. Остается только ввести сумму перевода в формате «номер карты_сумма» (для банковских карт) и «номер телефона_сумма» (для мобильных телефонов). Для удобства абонентов из КНР Tele2 сделала страницу на китайском языке.
Подробности работы сервиса клиенты могут получить на линии обслуживания на китайском языке. Этих клиентов обслуживает центр дистанционного сервиса в Иркутске – именно здесь работает группа экспертов, которые могут проконсультировать абонентов на китайском языке. Получить поддержку можно по номеру 888 (+79776118888 для звонков из-за границы или из регионов, где у Tele2 нет своей сети) или через китайский мессенджер WeChat (ID: tele2_888).
Всего за 2022 год поступило примерно 6180 звонков на китайском языке. Темы популярных запросов мало отличаются от тех, что волнуют других абонентов: остатки по пакету, дата списания абонплаты, список подключенных услуг, технические проблемы, смена тарифа, роуминг. Иногда абоненты просят перевести для них SMS, которые приходят на их телефон, причем не только от имени Tele2 – в этом случае клиенту удобно направить скриншот в WeChat. Обращаются с просьбой перевести разговор с сотрудником точки продаж Tele2 или просто с прохожим.
Tele2 проанализировала роуминговую активность в своей сети после возобновления туристического потока из Китая 23 февраля. В марте 2023 года на сети Tele2 было зарегистрировано на 16% меньше китайских роумеров, чем в допандейминый период в 2019 году, но почти в два раза больше, чем в прошлом. В основном роумеры из Китая на сети Tele2 регистрируются в Москве и Владивостоке. Однако в пятерку регионов-лидеров также попадают Санкт-Петербург, Иркутск и Челябинск. Любопытно, что туристический поток из Китая постепенно набирает обороты. Так, если на второй неделе после возобновления турпотока (2-8 марта) число роумеров из КНР на сети Tele2 прибавило 9% в сравнении с 23 февраля-1 марта, то 16-22 марта прирост составил 77% в сравнении с предыдущей неделей.
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