«Сады Придонья» выделили миллион рублей на помощь малоимущим семьям





Российский производитель оказал поддержку детским социальным учреждениям, хосписам, госпиталям и многодетным семьям, предоставив детское питание, кислонемолочную продукцию и соки на более чем 1 миллион рублей.

Один из главных налогоплательщиков Волгоградской области - компания «Сады Придонья» -ежегодный надежный партнер многих благотворительных инициатив, где выступает в качестве спонсора на концертах, детских спортивных соревнованиях, культурно-массовых мероприятиях, выставках и других событиях. Важным аспектом социальной ответственности является адресная помощь малоимущим семьям, детским домам, больницам, хосписам и другим учреждениям, где люди нуждаются в поддержке. На эти цели в 2023 году в период с февраля по апрель компания передала более 20 тонн готовой продукции, из которых 15 тонн – кислонемолочные продукты на растительной основе – йогурты и десерты.

С конца зимы совместно с Администрацией Ворошиловского района Волгограда прошел ряд благотворительных акций, где продукцию получили ветераны Великой Отечественной войны, многодетные и малоимущие семьи, одинокие и пожилые жители Волгограда и области. 10 тонн кислонемолочной продукции и детского питания были направлены в детские дома и больничные учреждения. В первой половине апреля около 20 000 пачек сока передано в Московский госпиталь им. П.В. Мандрыка, а совместно с благотворительным фондом «Спина Бифида» полугодовой запас сока получили семьи, где находятся дети с врожденной патологией спинного мозга.

– В нашем фонде находится 1500 детей и есть ребята из Волгоградской области, – говорит руководитель благотворительного фонда «Спина Бифида» Инна Инюшкина. – Мы обратились в компанию «Сады Придонья» с просьбой адресной помощи деткам из Волгограда и теперь получаем благодарность от родителей, ведь в каждую семью было передано около 50 литров сока.

Компания «Сады Придонья» на постоянной основе оказывает помощь тем, кто в ней нуждается, участвует в благотворительных проектах. На предприятии уверены, что сегодня добрые дела нужны как никогда, ведь внимание и забота требуются многим.



