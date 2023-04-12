Нейросеть Kandinsky 2.1 создала космические заставки для СберБанк Онлайн

Экономика 12.04.2023 14:01
0
12.04.2023 14:01
В мобильном приложении СберБанк Онлайн появились яркие космические заставки ко Дню космонавтики от нейросети Kandinsky 2.1. В новый набор «Поехали!» вошли 10 лучших изображений — загадочные планеты, милые котики в космосе, отважные космонавты и стильные интерьеры космических кораблей.
Новый пак доступен с 12 апреля всем пользователям приложения. Чтобы установить его, нужно войти в свой профиль СберБанк Онлайн (в верхнем левом углу) и выбрать «Заставки на входе» — «Поехали!».
Ксения Баринова, директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Сбербанка:
«Мы поздравляем всех жителей России с Днём космонавтики и дарим пользователям СберБанк Онлайн набор космических изображений. Если установить их в качестве заставки, то при каждом входе в приложение будет появляться одна из десяти картинок. СберБанк Онлайн — одно из самых популярных банковских приложений в мире: хотя бы раз в месяц им пользуются более 75 млн человек, а половина из них заходят в приложение каждый день. И мы в Сбере уверены, что хорошее приложение должно быть не только функциональным, но и эмоциональным: важно, чтобы оно дарило позитивные эмоции и радовало пользователей красивым дизайном. Так что мы регулярно пополняем набор входных заставок и в этот раз привлекли к этому занятию нейросеть Сбера Kandinsky 2.1, которой удалось создать неповторимые изображения космоса».
Kandinsky 2.1 — бесплатная генеративная модель от Сбера — стала одним их самых быстрорастущих сервисов искусственного интеллекта (ИИ) в мире. Российской нейросети потребовалось всего четыре дня, чтобы достичь отметки в 1 млн уникальных пользователей. Это быстрее результата сервиса ChatGPT от OpenAI, которому потребовалось на это пять дней.
Kandinsky 2.1 способна за несколько секунд генерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Модель знает 101 язык и открывает новые возможности для творчества: может смешать несколько рисунков, дорисовать изображение, создать картину в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.
Сгенерировать изображение можно в Telegram-боте, на промостранице модели, на fusionbrain.ai и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Kandinsky 2.1 доступна в мобильном приложении Салют и на умных устройствах Sber при помощи команды «Запусти художника».
В развитие Волгограда планируется инвестировать 1 триллион рублей12.04.2023 16:50
Экономика 12.04.2023 16:50
«Сады Придонья» выделили миллион рублей на помощь малоимущим семьям12.04.2023 15:44
Экономика 12.04.2023 15:44
ВТБ составил рейтинг автопредпочтений мужчин и женщин12.04.2023 15:03
Экономика 12.04.2023 15:03
Герман Греф рассказал о развитии искусственного интеллекта на заседании Совета Федерации12.04.2023 13:46
Экономика 12.04.2023 13:46
ПСБ переходит на российскую операционную систему Astra Linux Special Edition12.04.2023 13:20
Экономика 12.04.2023 13:20
Каждая сотая автомашина, продаваемая в стране, является электромобилем12.04.2023 11:34
Экономика 12.04.2023 11:34
Каждому десятому россиянину удалось стать тем, кем он хотел стать в детстве12.04.2023 10:32
Экономика 12.04.2023 10:32
Виртуальный ассистент Сбера поможет предпринимателям выбрать программу господдержки12.04.2023 10:26
Экономика 12.04.2023 10:26
Волгоград занял 20-е место в рейтинге городов по зарплатам12.04.2023 08:09
Экономика 12.04.2023 08:09
В Волгограде 3000 налогоплательщиков узнали новое о ЕНС11.04.2023 15:17
Экономика 11.04.2023 15:17
Сбер улучшит программу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц в Волгограде11.04.2023 14:28
Экономика 11.04.2023 14:28
За первые 10 дней апреля Сбер выдал вдвое больше ипотек, чем год назад11.04.2023 13:53
Экономика 11.04.2023 13:53
Домклик запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика11.04.2023 13:46
Экономика 11.04.2023 13:46
Число активных пользователей интернет-версии ВТБ Онлайн выросло на 8%11.04.2023 12:00
Экономика 11.04.2023 12:00
ВТБ: мошенники увеличивают лимиты переводов клиентов для вывода средств11.04.2023 09:57
Экономика 11.04.2023 09:57