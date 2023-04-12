Телеком 12.04.2023 11:01
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12.04.2023 11:01
МегаФон первым запустил цифровую систему контроля воздуха в Узбекистане. Решение «МегаФон Экология» будет контролировать качество атмосферного воздуха на территории города Ахангаран.
Комплекс автоматизированного мониторинга состоит из датчиков пыли, газоанализаторов и метеостанции. Оборудование установлено около социально значимого объекта инфраструктуры города - детского спортивного стадиона.
Для мониторинга выбраны приоритетные показатели. Отслеживается концентрация в атмосферном воздухе взвешенных частиц (например, пыль), диоксида азота и серы, оксида углерода, а также показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра.
Замеры проводятся каждые пять минут, показатели в режиме реального времени передаются на сервер управления заказчику и визуализируются в личном кабинете, развернутом на платформе «МегаФон Экология». Также в автоматическом режиме настроена передача данных в контролирующий государственный орган Узбекистана — Госкомэкологию.
— Сегодня большинство стран активно развивает законодательство в области защиты окружающей среды, обязывая крупные промышленные предприятия устанавливать автоматические системы контроля промышленных выбросов, а также осуществлять мониторинг атмосферного воздуха населенных пунктов, на территории которых расположены такие предприятия. Справиться с этой задачей помогают цифровые решения. «МегаФон Экология» успешно работает в ряде российских регионов, мы рады, что теперь наше решение поможет и Узбекистану повысить качество воздуха, предотвращать аварийные ситуации и минимизировать экологические и экономические риски, — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
— Вопросы охраны окружающей среды являются одними из приоритетных при ведении производственной деятельности. В ближайшем будущем на платформе «МегаФон Экология» будут агрегироваться не только данные от автоматического поста мониторинга в городе Ахангаран, но и данные от системы автоматического контроля выбросов предприятия. Таким образом, получая полную информацию о состоянии атмосферного воздуха в реальном времени, мы сможем минимизировать риски в данном направлении, — говорит генеральный директор АО «Ахангаранцемент» Юрий Усольцев.
В 2021 году МегаФон запатентовал платформу «МегаФон Экология», работающую на базе технологии IoT (интернет вещей). Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в реестр российского ПО.
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