Волгоградцы стали пользоваться pre-5G в 1,5 раза чаще





Число желающих подключить опцию, увеличивающую скорость в смартфоне до 50%, растёт каждый месяц. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов.

МегаФон — единственный оператор, предоставляющий возможность повышать скорость интернета на отдельно взятом устройстве. Prе‑5G делает мобильный интернет быстрее благодаря интеллектуальной программе конфигурации ресурсов сети 4G. Оператор в режиме онлайн отслеживает нагрузку на базовых станциях и на самых загруженных из них освобождает ресурс сети радиодоступа, который и выделяется абоненту с подключённой опцией.

У абонентов Волгоградской области объем передачи данных в первом квартале 2023 года вырос более чем на 15%. Чаще других pre-5G выбирают владельцы современных моделей гаджетов брендов Samsung, Xiaomi и Apple. Помимо жителей Волгограда, опция пользуется спросом в Волжском, Камышине и Палласовке.

— Ежегодно мы фиксируем увеличение интернет-трафика в своей сети: постоянное общение в мессенджерах, растущая популярность видеозвонков, просмотры видео онлайн. Скорость мобильного интернета становится все более важной для пользователей смартфонов. Именно поэтому мы не только постоянно развиваем сетевую инфраструктуру, но и разрабатываем специальные предложения для наших абонентов. Опция pre‑5G помогает быстрее скачивать тяжелый контент, — говорит директор МегаФона в Волгоградской области Артём Филин.

Один из способов разогнать интернет — подключить бесплатно МегаСилу на МегаТарифе. Именно так поступил примерно каждый третий пользователь в Волгограде. Pre‑5G предоставляется бесплатно абонентам тарифных планов: «МегаТариф», «Максимум», «Премиум» и VIP. Для других тарифных планов можно подключить услугу за отдельную плату.

Реклама. ПАО «МегаФон»



