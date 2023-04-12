От котла до нагревателя: волгоградцам дарят подарки за покупки





90% ассортимента магазина «Сантепло» — это газовые напольные и настенные котлы, колонки, дымоходы, водонагреватели, теплые полы, скважинные насосы, системы водоснабжения и водоочистки по доступным ценам не в ущерб качеству. В линейке производителей представлены известные и зарекомендовавшие себя марки, такие как Ariston, Protherm, Navien, Fondital, Daesung. Также в «Сантепло» можно выбрать сплит-систему по задачам и по карману. Предусмотрены и бонусы в виде мелочей: если нужно — покупайте комнатное дерево, которое украсит любой интерьер, или подбирайте крепежи и метизы.





Наверняка у вас мог возникнуть закономерный вопрос: «Зачем покупать именно здесь, и чем эта фирма отличается от других?». Минимальная наценка, свой сервисный центр и «вкусные» предложения для клиентов — товары попадают в магазин сразу от поставщика, минуя многочисленных посредников, которые, как известно, только подстегивают рост цены, которую видят покупатели.





Если сравнить стоимость товаров в магазине «Сантепло» с другими предложениями на рынке, будет сложно не заметить разницу в 15-20%. В магазине действует гибкая система оплаты. Если по каким-либо причинам не хватает всей суммы, можно оформить кредит. Есть возможность приобрести оборудование и в рассрочку. В то случае, если у вас нет времени или транспорта для самостоятельной транспортировки габаритных покупок, в «Сантепло» вам готовы оказать услуги бесплатной доставки.

Магазин «Сантепло» расположен на проспекте Жукова, 175А в Дзержинском районе Волгограда и работает уже год. С каждым днем число покупателей лишь увеличивается. Люди прицениваются, сравнивают предложения на рынке и в итоге возвращаются сюда.





Ежедневно кроме воскресенья с 08.00 до 19.00 специалисты компании «Сантепло» готовы решить любую вашу задачу и помочь выбрать надежную технику, которая прослужит долгие годы. Если вдруг возникнут какие-то вопросы по гарантийному обслуживанию — все проблемы решат в сервисном центре, расположенном здесь же, в магазине. Специалисты также помогут с настройкой и монтажом оборудования.

Кроме того, в «Сантепло» регулярно обновляются акции для клиентов. К примеру, сейчас с 12 апреля по 15 мая 2023г. при покупке газового настенного котла труба идет в подарок. Согласитесь, что приобретая любой настенный или напольный газовый котел, приятно получить бонусом бесплатно стабилизатор напряжения, стоимость которого подчас составляет более 3000 рублей.

Если вас заинтересовала возможность покупки оборудования для дома или вы готовы рассмотреть варианты сотрудничества с группой компаний «Сантепло», звоните по номеру 8-927-510-21-32 или 50-21-32. Что еще лучше – сразу приезжайте на проспект Жукова, 175А.

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Решили найти замену отслужившему свое оборудованию в квартире или доме? Задумали капитальный ремонт? А, может, вы большой игрок на строительном рынке и вам необходим надежный партнер для устройства отопительных систем или теплых полов? Если так, тогда вы точно не пройдете мимо компании «Сантепло». Здесь вам готовы предложить практически все, что нужно для водоснабжения, отопления и уюта в любом доме. Если даже что-то и отсутствует в наличии, вам привезут оборудование по заказу.