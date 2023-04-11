Экономика 11.04.2023 14:28
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11.04.2023 14:28
До конца апреля Сбер расширит ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц. Клиенты банка смогут приобрести коммерческую недвижимость не только на вторичном, но и на первичном рынке. Ипотека будет предоставляться на объекты, которые строятся по договорам долевого участия и аккредитованы Сбербанком. Это означает, что застройщик должен соответствовать требованиям законодательства в сфере жилищного строительства и критериям банка.
Первоначальный взнос по такой ипотеке на Домклик составит от 30%. Срок кредита — от одного года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. до 100 млн рублей. Обеспечением по ипотеке выступает купленная коммерческая недвижимость, другие залоги и поручительства программой не предусмотрены.
Ипотеку на коммерческую недвижимость могут взять имеющие подтверждённый доход заёмщики от 21 года до 75 лет, в том числе самозанятые (за исключением индивидуальных предпринимателей, бенефициаров и собственников бизнеса с долей владения более 25%, руководителей и генеральных директоров предприятий).
Коммерческая недвижимость для приобретения в такую ипотеку должна находиться на первом этаже многоквартирного дома в одном из 200 городов России. Подробнее о требованиях к коммерческой недвижимости и этой программе — на сайте Домклик.
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