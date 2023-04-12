



Неоплаченные счета за электроэнергию могут обернуться для потребителей еще большими тратами. Особенно, если должники после отключения ресурса рискнут совершить незаконные действия и самостоятельно вернут электричество в свои жилища. В таком случае потребителям грозят не только неприятности в виде судебных разбирательств, но и серьезные финансовые траты, предупредили в «Волгоградэнергосбыте». Подобный наглядный случай произошел недавно в Волжском.

Квартиру мужчины, проживающего в доме на ул. Карбышева, 19 отключили за неуплату долга в размере 3263 рублей. Но жить во тьме волжанин не пожелал – вместо того, чтобы оплатить долг, он самостоятельно подключил свое жилище к сети. Правда, наслаждаться благами цивилизации ему пришлось недолго.

Сотрудники Волжского управления ПАО «Волгоградэнергосбыт» через некоторое время после ограничения подачи электроэнергии приехали с проверкой и зафиксировали самовольное подключение. Квартиру «умельца» снова отключили от света, да еще и направили заявление в УМВД по Волжскому.

Дело об административном правонарушении дошло до суда. Чтобы законно вернуть свет в квартиру правонарушителя, ему придется оплатить 3263 рубля в счет долга и 3000 – за услуги по восстановлению подачи ресурса. Но и это еще не все будущие траты волжанина. Мировой суд назначил нарушителю штраф в пять тысяч рублей по статье 7.19. административного кодекса РФ. На днях постановление суда вступило в силу. В итоге, вместо трех тысяч рублей должнику придется выплатить одиннадцать.

Это не первая подобная история. Недавно суд оштрафовал волжанку за самовольное подключение жилища к электричеству на ещё большую сумму –10 тысяч рублей. Кстати, размер штрафа по статье «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа» для граждан может достигать 30 тысяч рублей.

Такие соседи, к тому же, обходятся дорого добросовестным плательщикам.Как отметили в энергокомпании, подобные действия приводят к резкому росту объемов потребления электроэнергии на общедомовые нужды, оплату по которым впоследствии несут все собственники помещений многоквартирного дома. Отсюда – и счета с большими суммами в платежках за ОДН, происхождение которых можно объяснить воровством электроэнергии должниками.

Кроме того, кустарное подсоединение к электросети несет опасность для проживающих рядом людей, и может привести к короткому замыканию, пожару и скачкам напряжения в сети.

Поэтому компания проводит контроль отключения должников и принимает меры воздействия на «самоподключенцев» с привлечением сотрудников правоохранительных органов.

Так что не стоит идти по опасному во всех отношениях пути, который приведет должников к судебным разбирательствам и еще более крупным финансовым потерям, чем сам долг. Есть единственно законный вариант – оплатить задолженность и затраты на возвращение электричества в жилище. А еще лучше – и вовсе не накапливать долги.







