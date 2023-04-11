Волгоградская академия МВД направит своих преподавателей в филиал в ДНР









Начальник Волгоградской академии МВД России генерал-майор полиции Роман Павленков провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Как сообщили ИА «Высота 102» в учебном заведении, на встрече, в которой принял участие начальник Донецкого филиала Волгоградской академии МВД России Олег Берест, обсуждались вопросы подготовки кадров для силовых структур.

- Президент провел Совет Безопасности по вопросам обеспечения законности и правопорядка в новых субъектах Российской Федерации. Была поставлена задача как можно быстрее интегрировать эти российские, русские земли в экономическое, правовое, образовательное пространство страны. Интеграция находится в самой активной фазе в правоохранительной системе, но всегда упирается вопрос в кадры. И подготовка кадров, которая сейчас ложится уже на плечи нашей академии, то есть филиала в новой формации, как раз будет обеспечивать не только Донецкую Народную Республику, но и Запорожскую и Херсонскую области, – отметил Денис Пушилин.













Начальник Волгоградской академии МВД России поблагодарил руководство Донецкой Народной Республики за внимание к подготовке кадров для силовых структур России.





- Более 55 лет Волгоградская академия МВД России осуществляет подготовку специалистов для следственных, экспертно-криминалистических и оперативных подразделений правоохранительных органов. Весь этот комплекс, который направлен на подготовку и сложился исторически, будет направлен в том числе на развитие деятельности образовательной организации здесь, на территории Донецкой Народной Республики.

Сейчас закупается дорогостоящее оборудование для экспертно-криминалистической деятельности, преподавательский состав готов сюда ехать организовывать работу, – заверил Роман Павленков.













Руководители Волгоградской академии МВД России и Донецкого филиала ВА МВД России после встречи возложили цветы к памятнику Ф.Э. Дзержинскому.













Справка.





Донецкий филиал федерального государственного казенного образовательного учреждения «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» создан приказом МВД России. Филиал является обособленным структурным подразделением академии, расположенным вне места ее нахождения. Руководителем филиала назначен Олег Берест.