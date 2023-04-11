Чем кормить питомца? Выбираем Royal Canin

Полезно знать 11.04.2023 14:21
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11.04.2023 14:21
Корм для животных является одним из ключевых факторов, которые влияют на здоровье и благополучие домашних питомцев. Одним из наиболее популярных производителей корма для собак и кошек является Royal Canin.
Французская компания Royal Canin с линейкой для животных работает с 1968 года. За более чем полувековую историю она завоевала известность как производитель высококачественной продукции с широким ассортиментом под индивидуальные потребности собак, кошек, птиц и других животных.
На правильный подбор корма для животного влияют множественные факторы. Прежде всего – возраст. Для щенков и котят необходим особый состав корма, который будет способствовать их здоровому росту. Для питомцев старшего возраста, у которых энергопотери меньше, чем у молодых и активных, надо уменьшенное количество калорий. Также надо учитывать породу кошки или собаки и возможные отклонения от здоровья. Для таких животных существуют отдельные линейки кормов с целью профилактики и лечения.
Основные ингредиенты корма
Белки
Белки в корме обеспечивают необходимые аминокислоты для роста и поддержания здоровья животного. Royal Canin содержат белки высокого качества, которые производятся из мяса или рыбы. Они легко усвояемые, их количество в корме достаточно, чтобы обеспечить животных необходимыми питательными веществами, в том числе для поддержания мышечной массы.
Жиры
В кормах Royal Canin содержатся жиры животного и растительного происхождения. Жиры обеспечивают животному необходимую энергию в долгосрочной перспективе, а также незаменимые жирные кислоты (например, Омега-3), не вырабатывающиеся в организме собак и кошек. Последняя имеет большое значение для поддержания сердечно-сосудистой системы.
Углеводы
В корме для кошек и собак содержание углеводов не должно превышать 5% для кошек и 10% для собак. Во многих продуктах Royal Canin они и вовсе отсутствуют или содержатся в минимальном количестве.
Клетчатка
Клетчатка необходима для хорошего состояние пищеварительной системы. В кормах обязательно присутствует растительная клетчатка, но в разумных объемах. В отдельных случаях, к примеру в диетических кормах при проблемах с пищеварением, ее содержание повышенное.
Витамины и минералы
Витамины и минералы помогают поддерживать иммунную систему животного и предотвращают различные заболевания. Корма Royal Canin могут содержать витамин A, витамин D3, Железо, Йод, Марганец, Цинк, Ceлeн и другие микроэлементы в зависимости от конкретного назначения.
Дополнительные ингредиенты
Это могут быть ароматические добавки, которые обеспечат особенный вкус, или другие составляющие для повышения питательности корма.
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