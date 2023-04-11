Полезно знать

Чем кормить питомца? Выбираем Royal Canin

Полезно знать 11.04.2023 14:21
0
11.04.2023 14:21


Корм для животных является одним из ключевых факторов, которые влияют на здоровье и благополучие домашних питомцев. Одним из наиболее популярных производителей корма для собак и кошек является Royal Canin.
Французская компания Royal Canin с линейкой для животных работает с 1968 года. За более чем полувековую историю она завоевала известность как производитель высококачественной продукции с широким ассортиментом под индивидуальные потребности собак, кошек, птиц и других животных. 
На правильный подбор корма для животного  влияют множественные факторы. Прежде всего – возраст. Для щенков и котят необходим особый состав корма, который будет способствовать  их здоровому росту. Для питомцев старшего возраста, у которых энергопотери меньше, чем у молодых и активных, надо уменьшенное количество калорий. Также надо учитывать породу кошки или собаки и возможные отклонения от здоровья. Для таких животных существуют  отдельные линейки кормов с целью профилактики и лечения.
Основные ингредиенты корма
Белки
Белки в корме обеспечивают необходимые аминокислоты для роста и поддержания здоровья животного. Royal Canin содержат белки высокого качества, которые производятся из мяса или рыбы. Они легко усвояемые, их количество в корме достаточно, чтобы обеспечить животных необходимыми питательными веществами, в том числе для поддержания мышечной массы. 
Жиры
В кормах Royal Canin содержатся жиры животного и растительного происхождения.  Жиры обеспечивают животному необходимую энергию в долгосрочной перспективе, а также незаменимые жирные кислоты (например, Омега-3), не вырабатывающиеся в организме собак и кошек. Последняя имеет большое значение для поддержания сердечно-сосудистой системы.
Углеводы
В  корме для кошек и собак содержание углеводов не должно превышать 5% для кошек и 10% для собак. Во многих продуктах Royal Canin они и вовсе отсутствуют или содержатся в минимальном количестве. 
Клетчатка
Клетчатка необходима для хорошего состояние пищеварительной системы. В кормах обязательно присутствует растительная клетчатка, но в разумных объемах. В отдельных случаях, к примеру в диетических кормах при проблемах с пищеварением, ее содержание повышенное.
Витамины и минералы
Витамины и минералы помогают поддерживать иммунную систему животного и предотвращают различные заболевания. Корма  Royal Canin могут содержать витамин A, витамин D3, Железо, Йод, Марганец, Цинк, Ceлeн и другие микроэлементы в зависимости от конкретного назначения. 
Дополнительные ингредиенты
Это могут быть ароматические добавки, которые обеспечат особенный вкус, или другие составляющие для повышения питательности корма. 
Реклама. ПАО «Детский мир»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Полезно знать
04.09.2023 10:40
Полезно знать 04.09.2023 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
20.08.2023 19:45
Полезно знать 20.08.2023 19:45
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
16.08.2023 13:01
Полезно знать 16.08.2023 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
12.08.2023 12:55
Полезно знать 12.08.2023 12:55
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.08.2023 18:51
Полезно знать 09.08.2023 18:51
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
05.08.2023 19:09
Полезно знать 05.08.2023 19:09
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
31.07.2023 14:21
Полезно знать 31.07.2023 14:21
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
26.07.2023 14:05
Полезно знать 26.07.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
22.07.2023 13:32
Полезно знать 22.07.2023 13:32
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
19.07.2023 09:29
Полезно знать 19.07.2023 09:29
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
14.07.2023 10:06
Полезно знать 14.07.2023 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
03.07.2023 10:06
Полезно знать 03.07.2023 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
28.06.2023 19:13
Полезно знать 28.06.2023 19:13
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
10.06.2023 11:29
Полезно знать 10.06.2023 11:29
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
08.06.2023 08:52
Полезно знать 08.06.2023 08:52
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:50
На волгоградце во время приготовления обеда вспыхнул халат. Мужчина умерСмотреть фотографии
13:36
Волгоградских приставов уличили в игнорировании исполпроизводств по экологическим деламСмотреть фотографии
13:08
Следователи СК ищут очевидцев падения фанерного листа на голову волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
На закупке компьютеров для депутатов Волгоградской облдумы сэкономили 1 млнСмотреть фотографии
12:57
«Переживали страшно, плакали»: семья из Волжского после пожара потеряла единственное жильеСмотреть фотографии
12:09
Оперативниками задержана 22-летняя жительница ЕкатеринбургаСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолетыСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области легковушка влетела на встречке в «ГАЗель», есть погибшийСмотреть фотографии
10:35
Чиновники не в курсе. В Волгограде неэтичную рекламу разместили на «левых» билбордахСмотреть фотографии
10:28
В поселке под Волгоградом сгорела школаСмотреть фотографии
10:22
В Волжском самокатчик врезался в выезжающую с АЗС скоруюСмотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом бесправный водитель погиб в перевернувшейся легковушкеСмотреть фотографии
09:38
Волгоградская область по площади посевов картофеля выбилась в лидеры РоссииСмотреть фотографии
09:06
Опрос «Высоты 102»: что думают жители Волгограда о запрете кикшеринга и при чем здесь Илон МаскСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Волгоградскую легкоатлетку дисквалифицировали из-за допингаСмотреть фотографии
08:00
В Волгоградской области 4 октября прозвучит тревожная сиренаСмотреть фотографии
07:43
РПН: в Волгоградской области отмечен рост заболеваемости коронавирусомСмотреть фотографии
21:52
В ЦПКиО Волгограда впервые в России гимнастки покорят колесо обозренияСмотреть фотографии
21:37
Володин призвал выполнить поручение Путина и обуздать цены на бензинСмотреть фотографии
21:06
На юге Волгограда в «Родниковой долине» повредили газопроводСмотреть фотографии
20:41
Павел Могилевский: «Ротор» может занять первое место»Смотреть фотографии
20:01
Маленький прокол спас волгоградку от ампутации ногиСмотреть фотографии
19:27
Волгоградец на машине с иностранными номерами испугал саратовцев: видеоСмотреть фотографии
19:01
«Заливаем все хлоркой»: в Волгограде еще один аварийный дом оккупировали блохиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:53
Электросамокатчик заплатит 1000 рублей по суду за сломанную лодыжку волгоградкиСмотреть фотографии
18:29
В двадцати волгоградских школах классы закрыли на карантин по ОРВИСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде задержали скрывшуюся после наезда на пешехода женщину-водителяСмотреть фотографии
18:02
Петербургские «Кресты» требуют с волгоградца 120 тысяч за испорченную видеокамеруСмотреть фотографии
17:32
Мэрию Волгограда покинула главная по жилищной политике Рената КостроваСмотреть фотографии
16:35
Историю о слепой принцессе Иоланте расскажут артисты в новом составеСмотреть фотографии
 