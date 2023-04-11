Полезно знать

Чем кормить питомца? Выбираем Royal Canin

Полезно знать 11.04.2023 14:21
0
11.04.2023 14:21


Корм для животных является одним из ключевых факторов, которые влияют на здоровье и благополучие домашних питомцев. Одним из наиболее популярных производителей корма для собак и кошек является Royal Canin.
Французская компания Royal Canin с линейкой для животных работает с 1968 года. За более чем полувековую историю она завоевала известность как производитель высококачественной продукции с широким ассортиментом под индивидуальные потребности собак, кошек, птиц и других животных. 
На правильный подбор корма для животного  влияют множественные факторы. Прежде всего – возраст. Для щенков и котят необходим особый состав корма, который будет способствовать  их здоровому росту. Для питомцев старшего возраста, у которых энергопотери меньше, чем у молодых и активных, надо уменьшенное количество калорий. Также надо учитывать породу кошки или собаки и возможные отклонения от здоровья. Для таких животных существуют  отдельные линейки кормов с целью профилактики и лечения.
Основные ингредиенты корма
Белки
Белки в корме обеспечивают необходимые аминокислоты для роста и поддержания здоровья животного. Royal Canin содержат белки высокого качества, которые производятся из мяса или рыбы. Они легко усвояемые, их количество в корме достаточно, чтобы обеспечить животных необходимыми питательными веществами, в том числе для поддержания мышечной массы. 
Жиры
В кормах Royal Canin содержатся жиры животного и растительного происхождения.  Жиры обеспечивают животному необходимую энергию в долгосрочной перспективе, а также незаменимые жирные кислоты (например, Омега-3), не вырабатывающиеся в организме собак и кошек. Последняя имеет большое значение для поддержания сердечно-сосудистой системы.
Углеводы
В  корме для кошек и собак содержание углеводов не должно превышать 5% для кошек и 10% для собак. Во многих продуктах Royal Canin они и вовсе отсутствуют или содержатся в минимальном количестве. 
Клетчатка
Клетчатка необходима для хорошего состояние пищеварительной системы. В кормах обязательно присутствует растительная клетчатка, но в разумных объемах. В отдельных случаях, к примеру в диетических кормах при проблемах с пищеварением, ее содержание повышенное.
Витамины и минералы
Витамины и минералы помогают поддерживать иммунную систему животного и предотвращают различные заболевания. Корма  Royal Canin могут содержать витамин A, витамин D3, Железо, Йод, Марганец, Цинк, Ceлeн и другие микроэлементы в зависимости от конкретного назначения. 
Дополнительные ингредиенты
Это могут быть ароматические добавки, которые обеспечат особенный вкус, или другие составляющие для повышения питательности корма. 
Реклама. ПАО «Детский мир»
erid:4CQwVszH9pSZqymJhAZ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Полезно знать
31.03.2023 09:17
Полезно знать 31.03.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
30.03.2023 11:01
Полезно знать 30.03.2023 11:01
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
22.03.2023 10:39
Полезно знать 22.03.2023 10:39
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
22.03.2023 10:25
Полезно знать 22.03.2023 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
16.03.2023 09:21
Полезно знать 16.03.2023 09:21
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
04.03.2023 16:42
Полезно знать 04.03.2023 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
21.02.2023 17:14
Полезно знать 21.02.2023 17:14
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
20.02.2023 10:28
Полезно знать 20.02.2023 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
15.02.2023 15:21
Полезно знать 15.02.2023 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
09.02.2023 16:03
Полезно знать 09.02.2023 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
19.01.2023 15:44
Полезно знать 19.01.2023 15:44
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
14.01.2023 13:15
Полезно знать 14.01.2023 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
11.01.2023 12:07
Полезно знать 11.01.2023 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
30.12.2022 11:45
Полезно знать 30.12.2022 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
27.12.2022 19:16
Полезно знать 27.12.2022 19:16
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:01
В Волгоградской области у столба ЛЭП нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
15:43
Волгоградские полицейские задержали четверых угонщиков Toyota Land Cruiser PradoСмотреть фотографии
15:34
В Волгоградской области 11 апреля похоронили бойца ЧВК Андрея КачапкинаСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде 3000 налогоплательщиков узнали новое о ЕНССмотреть фотографии
14:22
Волгоградец из-за парковочного места порезал колеса «ГАЗели»Смотреть фотографии
13:59
Волгоградская академия МВД направит своих преподавателей в филиал в ДНРСмотреть фотографии
13:54
Не хлебом единым: фермер из Волгоградской области собирает гуманитарные грузы для участников СВОСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде из-за ЧП с трубой остановилось производство на заводе силикатного кирпичаСмотреть фотографии
13:01
Волгоградца арестовали за попытку подкупить оперативника УФСБСмотреть фотографии
12:46
В Волгоградской области похитителю щенка грозит два года колонииСмотреть фотографии
12:11
«Взрыва не было»: в Волгограде выясняют причины ЧП на заводе силикатного кирпичаСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский облкомспорта обязали возместить расходы детей на участие в чемпионатахСмотреть фотографии
11:24
Девочки 10 и 13 лет на мопеде пострадали в ДТП с камнем в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:02
Банк «Открытие»: почти 30% жителей ЮФО имеют одну или несколько подработокСмотреть фотографии
10:45
Бочаров определит задачи развития Волгоградской области на будущее десятилетиеСмотреть фотографии
10:23
Волгоградцам рассказали, кто сможет получить 100 тысяч рублей в апрелеСмотреть фотографии
09:49
Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» возглавил клуб премьер-лиги «Сочи»Смотреть фотографии
09:38
«Хоровое пение созвучно русской душе»: Волгоград объединил исполнителей со всего региона на гала-концерте ВГИИКаСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом два человека пострадали в тройном ДТП с автобусомСмотреть фотографии
08:50
Опознал сосед. В Волгоградской области нашли труп мужчины с обглоданным лицомСмотреть фотографии
08:32
В Волгограде программистов заманивают зарплатой от 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области 1 из 200 жителей заболевает ОРВИСмотреть фотографии
07:54
В старой части Волжского 11 апреля на сутки снизили напор водыСмотреть фотографии
21:46
Матч «Ротор»-СКА стал самым посещаемым в РоссииСмотреть фотографии
21:25
Отравившихся женщину и 2-летнего малыша эвакуировали в ВолгоградСмотреть фотографии
21:18
Заморозки, дожди и шквальный ветер ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:40
«Конец света»: в Котово 10 апреля порвались трубы и пропало электричествоСмотреть фотографии
20:13
Росприроднадзор начал расследование после разлива нефтепродуктов в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:54
Волгоградские школьники отработали навыки спасения тонущих на «Гоше»Смотреть фотографии
19:02
В Волгограде открылся обновленный операционный зал налоговой инспекцииСмотреть фотографии
 