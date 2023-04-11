Общество

Бочаров определит задачи развития Волгоградской области на будущее десятилетие

Общество 11.04.2023 10:45
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11.04.2023 10:45


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 12 апреля выступит с программной речью перед представителями всех ключевых сфер региона. 
- Мероприятие будет посвящено как итогам предшествующей работы главы субъекта и команды региона, так и основным задачам на 10-летний период с обозначением индикативных показателей, - сообщили в администрации региона.
Сегодня в рамках подготовки к этому событию губернатор провел со своими заместителями рабочее совещание.
Завтра, 12 апреля, мероприятие с главой региона будет транслировать государственная телерадиокомпания «Волгоград-ТРВ» в прямом эфире канала «Волгоград 24». 
Начало включения в 12-00.
Фото: администрации Волгоградской области

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