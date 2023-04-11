



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 12 апреля выступит с программной речью перед представителями всех ключевых сфер региона.

- Мероприятие будет посвящено как итогам предшествующей работы главы субъекта и команды региона, так и основным задачам на 10-летний период с обозначением индикативных показателей, - сообщили в администрации региона.

Сегодня в рамках подготовки к этому событию губернатор провел со своими заместителями рабочее совещание.

Завтра, 12 апреля, мероприятие с главой региона будет транслировать государственная телерадиокомпания «Волгоград-ТРВ» в прямом эфире канала «Волгоград 24».

Начало включения в 12-00.

Фото: администрации Волгоградской области



