В Волгоградской области 11 апреля похоронили бойца ЧВК Андрея Качапкина11.04.2023 15:34
Волгоградская академия МВД направит своих преподавателей в филиал в ДНР11.04.2023 13:59
Не хлебом единым: фермер из Волгоградской области собирает гуманитарные грузы для участников СВО11.04.2023 13:54
Волгоградский облкомспорта обязали возместить расходы детей на участие в чемпионатах11.04.2023 11:42
Бочаров определит задачи развития Волгоградской области на будущее десятилетие11.04.2023 10:45
Волгоградцам рассказали, кто сможет получить 100 тысяч рублей в апреле11.04.2023 10:23
«Хоровое пение созвучно русской душе»: Волгоград объединил исполнителей со всего региона на гала-концерте ВГИИКа11.04.2023 09:38
На сцене Центрального концертного зала Волгоградской филармонии состоялся грандиозный гала-концерт хоровых коллективов-победителей Регионального хорового фестиваля «Волгоград хоровой- 2023». Инициатором и организатором этого глобального события выступил Волгоградский институт искусств и культуры....
В старой части Волжского 11 апреля на сутки снизили напор воды11.04.2023 07:54
Заморозки, дожди и шквальный ветер ожидаются в Волгоградской области10.04.2023 21:18
Волгоградские школьники отработали навыки спасения тонущих на «Гоше»10.04.2023 19:54
Наглядные уроки помощи тонущим преподали ученикам частной школы «Сократ» сотрудники центрального поисково-спасательного подразделения аварийно-спасательной службы Волгоградской области. Ученикам с первого по четвертые классы сотрудники подразделения продемонстрировали алгоритмы оказания первой медицинской...