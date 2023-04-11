Общество

Банк «Открытие»: почти 30% жителей ЮФО имеют одну или несколько подработок

Общество 11.04.2023 11:02
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11.04.2023 11:02


Для трети опрошенных с подработками они являются одним из главных или даже основным источником дохода. При этом 54% жителей Южного федерального округа имеют постоянную работу без подработок. 42% опрошенных хотели бы работать меньше. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие».
Большинство опрошенных (54%) работают на одной работе без подработок. У 5% есть две и более работы без подработок. 25% имеют работу и одну или несколько подработок. У 1% есть только подработки. 13% опрошенных заявили об отсутствии работы.
8% опрошенных не имеют выходных. Один выходной в неделю у 18%. Еще 16% имеют более двух выходных. При этом 58% работают в наиболее привычном и распространенном в мире графике с двумя выходными.
54% респондентов удовлетворены нынешней продолжительностью своего рабочего дня (19% она полностью устраивает, 35% скорее устраивает). При этом 42% хотели бы работать меньше. А 4%, наоборот, больше.
В целом по стране каждому третьему респонденту (33%) из тех, кто имеет подработку (28% опрошенных), она приносит от 1 до 10% дохода. 36% получают от подработок до 20% всех своих доходов. У каждого четвертого этот показатель составляет 20-50% доходов, а еще у 6% - более половины. То есть, почти для 7% экономически активных россиян подработка является одним из основных или даже основным источником доходов.
*Опрос проведен банком «Открытие» 3-7 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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