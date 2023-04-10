Замены к лучшему: «Ростелеком» обновил клиентам более 220 тысяч роутеров

Телеком 10.04.2023 16:38
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10.04.2023 16:38
В 2022 году «Ростелеком» реализовал масштабную программу по обновлению абонентского оборудования для домашнего интернета. Взамен устаревших Wi-Fi устройств пользователям из разных регионов страны было установлено более 220 тысяч современных оптических терминалов.
Сотрудники «Ростелекома» определили для замены роутеры, которые по ряду причин не поддерживают возможность удаленного обновления ПО и устранения неисправностей, а также устройства, работающие только в одном диапазоне — 2,4 ГГц. Возможностей такого оборудования недостаточно для подключения современных цифровых услуг, для которых нужна более мощная технологическая база. Новые роутеры поддерживают работу сразу в двух частотных диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Они имеют большую пропускную способность и автоматически переключаются между частотами, выбирая более свободный канал, что обеспечивает высокую скорость передачи данных– до 1 Гбит/с.
— Качество услуг и клиентского обслуживания — в фокусе нашего внимания. Мы обеспечиваем жителей во всех уголках страны высокоскоростным домашним интернетом. Он обладает множеством преимуществ и является основой для формирования домашней цифровой экосисте мы из сервисов для удаленной работы, развлечений, обеспечения безопасности и комфорта. Для этого требуется современное оборудование, отвечающее растущим потребностям клиентов. Так, двухдиапазонные роутеры обеспечивают устойчивый сигнал с широким покрытием даже в условиях перегруженной сети многоквартирных домов. Согласно нашим исследованиям, клиенты особенно отмечают повышение стабильности работы Wi-Fi после замены оборудования, — отметил директор по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.
Дополнительно компания предлагает пользователям расширить возможности сервисного обслуживания с помощью услуги «Гарантия плюс». Универсальная защита поможет сберечь средства на покупку нового оборудования при наступлении негарантийных случаев. Так, технические специалисты оперативно заменят абонентские устройства даже при механических повреждениях, поломке электронных узлов в результате воздействия воды, перегрева или перепадов напряжения в электрической сети пользователя.
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