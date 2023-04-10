Экономика 10.04.2023 14:22
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10.04.2023 14:22
Автовладельцы с января по март 2023 года приобрели 164 тысячи полисов ОСАГО на специальном маркетплейсе Сбера. Это на 35% больше, чем в первом квартале 2022 года. Совокупная страховая премия по заключённым договорам превысила 1 млрд рублей.
На маркетплейсе представлено 16 страховых компаний, включая СберСтрахование. Приобрести полис можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. В начале года так поступили 51% клиентов. Второй по популярности способ (26%) — официальный сайт маркетплейса. Ещё 23% клиентов оформили ОСАГО в отделении Сбера.
Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:
«Покупать ОСАГО в Сбере просто, удобно и выгодно. Маркетплейс, который мы запустили в 2020 году, автоматически формирует предложения и помогает выбрать лучший по цене вариант. В результате весь процесс оформления полиса стал максимально прозрачным и занимает всего несколько минут. Нам удалось создать лучший клиентский опыт на рынке, который сочетает надёжность с высокой скоростью и широким ассортиментом. К нам продолжают присоединяться новые партнёры — это уже 16 ведущих страховых компаний страны. И среди них компания СберСтрахование, которая продолжает наращивать свою долю на этом рынке».
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