Большинство россиян обращаются к врачам не чаще раза в год





Большинство россиян (59%) обращаются к врачам раз в год или реже. Самый распространённый повод посетить врача — хронические заболевания, намного реже — симптомы сезонных болезней или в рамках профилактики. Таковы результаты опроса 144 тыс. человек, который провели СберСтрахование и аналитики медиахолдинга Rambler&Co.





Как показало исследование, большинство россиян нечасто посещают медиков: 43% респондентов признались, что консультируются у медработников реже раза в год, 24% — несколько раз в год, 16% — раз в год. При этом 10% россиян обращаются в медучреждения раз в несколько месяцев, 4% — раз в месяц, а 3% — более раза в месяц.





Помимо хронических заболеваний, с которыми 33% респондентов посещают врачей, поводом для записи на прием служат внезапные болезни (26%). Остальные случаи — диспансеризация (15%), сезонная простуда (14%) и вакцинация (12%).

При этом почти половина россиян (44%) чаще болеют весной и осенью, 19% — зимой и только 2% — летом. 7% респондентов не чувствуют разницы в зависимости от времени года, 28% отметили, что болеют редко.





Что касается причин плохого самочувствия, то, согласно опросу, у 45% россиян весной обостряются простудные заболевания (грипп, ОРВИ). Многие вакцинируются, чтобы не заболеть или снизить остроту заболевания. 49% респондентов сообщили, что делают прививку от гриппа время от времени, 31% — когда объявляют эпидемию, 16% — каждый год, а 4% — раз в два года.





Прививаются опрошенные россияне и от других болезней. 32% сообщили, что за последние 10 лет вакцинировались от столбняка, 19% — клещевого энцефалита, 14% — гепатита B, 12% — кори, 10% — гепатита А, 8% — дифтерии, 5% — дизентерии.





Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования:

«В последнее время россияне стали больше заботиться о своём здоровье. Для его поддержки в первую очередь важно вести здоровый образ жизни. Также необходимо на постоянной основе посещать врачей: не ждать пока что-то заболит, а регулярно проходить диспансеризацию. Кроме того, обезопасить себя от болезней помогут прививки. Важно, чтобы во время лечения и профилактических мер клиенты чувствовали себя уверенно. А сократить расходы на назначенные врачами препараты поможет программа "ФармСтрахование"».





СберСтрахование предлагает клиентам продукт «ФармСтрахование», который позволяет вернуть до 90% стоимости лекарств, назначенных врачом. Получив назначение, клиент может приобрести препараты в любой удобной для него аптеке, отправить через мобильное приложение «СберСтрахование» фотографии медицинских документов и чеков и получить компенсацию от страховой компании. Объем компенсации по программе составляет до 90% стоимости лекарства (но не более 50 тыс. рублей в год на каждого застрахованного). Страховка доступна для людей в возрасте от 0 до 69 лет и позволяет клиентам заботиться не только о своем здоровье, а также о здоровье своих близких: в полис можно включить до 6 человек.

При этом, чем больше застрахованных, тем выгоднее стоимость полиса. Оформить полис можно на сайте СберСтрахования, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн.





Другая программа СберСтрахования — «Прививка с уверенностью» — распространяется на вакцинацию от COVID-19, гриппа, кори, краснухи, дифтерии, столбняка и ещё ряда инфекционных заболеваний. Полис предусматривает выплаты до 500 тыс. рублей при осложнениях после вакцинации, что поможет не беспокоиться о расходах на дальнейшие медицинские манипуляции. Если после прививки возникнут осложнения, клиент получит единовременную денежную выплату, а если он будет госпитализирован — компенсацию стоимости услуг стационара. Кроме того, полис даёт право на круглосуточную дистанционную поддержку врача и плановые онлайн-консультации с узкопрофильными специалистами. Застраховать можно любого человека в возрасте от 0 до 65 лет включительно. Приобрести полис сроком на год можно на сайте СберСтрахования.



