Экономика

Большинство россиян обращаются к врачам не чаще раза в год

Экономика 10.04.2023 14:13
0
10.04.2023 14:13


Большинство россиян (59%) обращаются к врачам раз в год или реже. Самый распространённый повод посетить врача — хронические заболевания, намного реже — симптомы сезонных болезней или в рамках профилактики. Таковы результаты опроса 144 тыс. человек, который провели СберСтрахование и аналитики медиахолдинга Rambler&Co.

Как показало исследование, большинство россиян нечасто посещают медиков: 43% респондентов признались, что консультируются у медработников реже раза в год, 24% — несколько раз в год, 16% — раз в год. При этом 10% россиян обращаются в медучреждения раз в несколько месяцев, 4% — раз в месяц, а 3% — более раза в месяц.

Помимо хронических заболеваний, с которыми 33% респондентов посещают врачей, поводом для записи на прием служат внезапные болезни (26%). Остальные случаи — диспансеризация (15%), сезонная простуда (14%) и вакцинация (12%).
При этом почти половина россиян (44%) чаще болеют весной и осенью, 19% — зимой и только 2% — летом. 7% респондентов не чувствуют разницы в зависимости от времени года, 28% отметили, что болеют редко.

Что касается причин плохого самочувствия, то, согласно опросу, у 45% россиян весной обостряются простудные заболевания (грипп, ОРВИ). Многие вакцинируются, чтобы не заболеть или снизить остроту заболевания. 49% респондентов сообщили, что делают прививку от гриппа время от времени, 31% — когда объявляют эпидемию, 16% — каждый год, а 4% — раз в два года.

Прививаются опрошенные россияне и от других болезней. 32% сообщили, что за последние 10 лет вакцинировались от столбняка, 19% — клещевого энцефалита, 14% — гепатита B, 12% — кори, 10% — гепатита А, 8% — дифтерии, 5% — дизентерии.

Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования:
«В последнее время россияне стали больше заботиться о своём здоровье. Для его поддержки в первую очередь важно вести здоровый образ жизни. Также необходимо на постоянной основе посещать врачей: не ждать пока что-то заболит, а регулярно проходить диспансеризацию. Кроме того, обезопасить себя от болезней помогут прививки.  Важно, чтобы во время лечения и профилактических мер клиенты чувствовали себя уверенно. А сократить расходы на назначенные врачами препараты поможет программа "ФармСтрахование"».

СберСтрахование предлагает клиентам продукт «ФармСтрахование», который позволяет вернуть до 90% стоимости лекарств, назначенных врачом. Получив назначение, клиент может приобрести препараты в любой удобной для него аптеке, отправить через мобильное приложение «СберСтрахование» фотографии медицинских документов и чеков и получить компенсацию от страховой компании. Объем компенсации по программе составляет до 90% стоимости лекарства (но не более 50 тыс. рублей в год на каждого застрахованного). Страховка доступна для людей в возрасте от 0 до 69 лет и позволяет клиентам заботиться не только о своем здоровье, а также о здоровье своих близких: в полис можно включить до 6 человек. 
При этом, чем больше застрахованных, тем выгоднее стоимость полиса. Оформить полис можно на сайте СберСтрахования, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн. 

Другая программа СберСтрахования — «Прививка с уверенностью» — распространяется на вакцинацию от COVID-19, гриппа, кори, краснухи, дифтерии, столбняка и ещё ряда инфекционных заболеваний. Полис предусматривает выплаты до 500 тыс. рублей при осложнениях после вакцинации, что поможет не беспокоиться о расходах на дальнейшие медицинские манипуляции. Если после прививки возникнут осложнения, клиент получит единовременную денежную выплату, а если он будет госпитализирован — компенсацию стоимости услуг стационара. Кроме того, полис даёт право на круглосуточную дистанционную поддержку врача и плановые онлайн-консультации с узкопрофильными специалистами. Застраховать можно любого человека в возрасте от 0 до 65 лет включительно. Приобрести полис сроком на год можно на сайте СберСтрахования.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
10.04.2023 15:23
Экономика 10.04.2023 15:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.04.2023 14:37
Экономика 10.04.2023 14:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.04.2023 14:22
Экономика 10.04.2023 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.04.2023 12:50
Экономика 10.04.2023 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.04.2023 09:58
Экономика 10.04.2023 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.04.2023 08:36
Экономика 10.04.2023 08:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.04.2023 15:53
Экономика 07.04.2023 15:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2023 12:42
Экономика 07.04.2023 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2023 11:20
Экономика 07.04.2023 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2023 09:13
Экономика 07.04.2023 09:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 16:19
Экономика 06.04.2023 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 15:04
Экономика 06.04.2023 15:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.04.2023 14:54
Экономика 06.04.2023 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 13:45
Экономика 06.04.2023 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 13:24
Экономика 06.04.2023 13:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:07
«Цистерна – в хлам»: в Волгограде момент столкновения нефтевоза с КАМАЗом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
Оружие нашли в водоеме. В Волгограде спор из-за девушки в караоке-клубе закончился стрельбойСмотреть фотографии
15:23
«Открытие Авто»: к концу I полугодия объем авторитейла превысит 350 тысяч новых машинСмотреть фотографии
15:07
Волгоградка взыскала с УК 300 тысяч за переломанные рукиСмотреть фотографии
14:57
На месте оперативные службы. В Волжском на перекрестке у СНТ опрокинулась фура с топливомСмотреть фотографии
14:33
Самолет из Волгограда в Петербург вернули на стоянку из-за неисправностиСмотреть фотографии
13:12
В Пасху до кладбищ Волгограда организуют спецрейсыСмотреть фотографии
12:58
Криминального авторитета по прозвищу Еврей оправдал суд присяжных в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде рецидивист в тапках-«зайчиках» украл камеру и играл в прятки с полицией: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:17
Тарифы с общими пакетами услуг популярны у компаний розничной торговли – тренд Tele2Смотреть фотографии
12:06
Член волгоградского облизбиркома от партии пенсионеров попросился в досрочную отставкуСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области в 2023 году отремонтируют 600 км дорог и 30 путепроводовСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области сын забил отца черенком от лопаты из-за долга в магазинеСмотреть фотографии
10:59
Полицейские начали поиск ранившего дворовую собаку охотника во ФроловоСмотреть фотографии
10:35
Сотрудники УФСБ задержали организаторов незаконной миграции в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
Ударила ножом 36 раз. Убившая из-за денег родную тетю волгоградка попросилась домойСмотреть фотографии
10:09
Под Волгоградом «Лада» врезалась в дерево: 66-летний водитель погибСмотреть фотографии
09:38
Все свое ношу с собой: волжанам рассказали, как отказаться от пластика и сэкономитьСмотреть фотографии
09:09
Движение ограничено. В Волгограде перевернулся КАМАЗ после ДТП с нефтевозом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:36
Долги волгоградцев перед банками выросли за год на 6,6%Смотреть фотографии
08:13
РПН: треть опрошенных волгоградцев пожаловались на качество товара в интернет-магазинахСмотреть фотографии
07:39
«Сработал не на все 100»: как изменилась жизнь волгоградца после самого дорогого в мире уколаСмотреть фотографии
22:17
Поймали кураж: волгоградские гандболисты в двух матчах разгромно обыграли клуб из АстраханиСмотреть фотографии
20:41
Под Волгоградом поджигателя дома с детьми приговорили и отпустилиСмотреть фотографии
20:08
После заморозков в Волгограде и области потеплеет до +20Смотреть фотографии
18:40
«Навоз и ныне там»: под Волгоградом проход к дачам завалили вонючими кучами и пескомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:35
В ЦПКиО Волгограда заложили аллею в честь 100-летия «Динамо»Смотреть фотографии
17:32
Под Волгоградом у водителя изъяли Volkswagen в пользу государства за пьянствоСмотреть фотографии
15:35
Вандалы разгромили спортплощадку в УрюпинскеСмотреть фотографии
15:08
На трассе Волгоград-Астрахань сгорел «УАЗ» после ДТПСмотреть фотографии
 