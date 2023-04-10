Банки отменяют плату за снятие наличных с кредитных карт

Экономика 10.04.2023 12:50
0
10.04.2023 12:50
На рынке кредитования частных лиц намечается новая тенденция – банки, десятилетиями разъяснявшие клиентам принципиальную разницу между кредитными картами и кредитами наличными, вдруг сами начали сводить ее на нет. И если раньше кредитка однозначно была выгодным способом исключительно безналичной оплаты товаров, то теперь, судя по всему, ее можно будет использовать и для снятия наличных – без прежних ошеломляющих потерь.
Банки и раньше на очень короткое время объявляли своим клиентам о возможности снятия с кредиток наличных без взимания комиссий в пять и больше процентов от размера получаемой суммы. Но хитрость этих маркетинговых акций заключалась в том, что при снятии наличных проценты за пользование кредитными средствами начинали начисляться в тот же день – и по ставкам, которые зачастую в два раза превышали ставки по кредитам наличными того же банка.
Однако, теперь, похоже, стена между кредитками и потребительскими кредитами, которую десятилетиями выстраивали кредитно-финансовые учреждения, начинает рушиться. Так, на днях банк «Открытие» объявил о том, что держатели одного из видов его кредитных карт смогут получать наличные в банкоматах не только без прежних драконовских комиссий за снятие, но и без начисления процентов в течение грейс-периода. Конечно, целиком весь лимит без комиссий клиентам наличными получить не удастся. И «Открытие», и другие банки, которые в рамках выгодной для клиентов конкурентной борьбы наверняка предложат аналогичные программы, распространят правила льготного обналичивания кредиток на суммы в несколько десятков тысяч рублей.
Одна из ключевых причин отказа от принципов разделения разных кредитных продуктов – ожесточившаяся конкуренция за клиентов, активно использующих кредитные карты. Банки практически выбрали возможности и дальше увеличивать время грейс-периода и улучшать программы кешбэка. Между тем, с наступлением весны многие россияне начинают ремонт и сталкиваются с необходимостью платить за значительную часть услуг наличными.
Спрос именно на наличные деньги в кредит, очевидно, растет. И в этой ситуации, конечно, проще позволить клиенту снять их с кредитной карты, чем предлагать ему оформлять еще один кредит наличными – пусть даже и онлайн. Так что очень скоро на рынке может окончательно закрепится как новый стандарт совершенно новый кредитный продукт, совмещающий в себе все выгоды и кредитной карты, и кредита наличными.
«Открытие Авто»: к концу I полугодия объем авторитейла превысит 350 тысяч новых машин10.04.2023 15:23
Экономика 10.04.2023 15:23
Нейросеть Kandinsky 2.1 стала самым быстрорастущим сервисом в мире, достигнув 2 млн уникальных пользователей за 6 дней10.04.2023 14:37
Экономика 10.04.2023 14:37
Автовладельцы в I квартале оформили 164 тысячи полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбера10.04.2023 14:22
Экономика 10.04.2023 14:22
Большинство россиян обращаются к врачам не чаще раза в год10.04.2023 14:13
Экономика 10.04.2023 14:13
Всего за 4 дня аудитория Kandinsky 2.1 достигла 1 млн уникальных пользователей10.04.2023 09:58
Экономика 10.04.2023 09:58
Долги волгоградцев перед банками выросли за год на 6,6%10.04.2023 08:36
Экономика 10.04.2023 08:36
Всего за 4 дня аудитория Kandinsky 2.1 достигла 1 млн уникальных пользователей07.04.2023 15:53
Экономика 07.04.2023 15:53
Первый шаг к профессии металлурга: РУСАЛ подвел итоги школьной олимпиады07.04.2023 12:42
Экономика 07.04.2023 12:42
«КАУСТИК» подтвердил статус одного из крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области07.04.2023 11:20
Экономика 07.04.2023 11:20
Портфель вкладов волгоградцев в Сбербанке вырос на 70%07.04.2023 09:13
Экономика 07.04.2023 09:13
«Красный Октябрь» принимает участие в международной отраслевой конференции06.04.2023 16:19
Экономика 06.04.2023 16:19
Бочаров озвучил приоритетные задачи для волгоградской промышленности06.04.2023 15:04
Экономика 06.04.2023 15:04
«Открытие Авто»: популярные автомобили с пробегом в марте можно было купить дешевле, чем год назад06.04.2023 14:54
Экономика 06.04.2023 14:54
«Люди едут туда, где лучше качество жизни и чище воздух»06.04.2023 13:45
Экономика 06.04.2023 13:45
В Волгоградской области огурцы подорожали за неделю на 7%06.04.2023 13:24
Экономика 06.04.2023 13:24