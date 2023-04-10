Тарифы с общими пакетами услуг популярны у компаний розничной торговли – тренд Tele2

Телеком 10.04.2023 12:17
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10.04.2023 12:17
Оператор выявил, что общие пакеты операторских услуг наиболее популярны у бизнеса в сфере розничной торговли – 24% клиентов «Моя команда» в России ведут этот бизнес. Преимущественно такой формат тарифного плана используют компании, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели – это 79% клиентов «Моя команда». Доля юридических лиц среди пользователей тарифа – 21%.
Tele2 в 2019 году запустила тариф «Моя команда», главное преимущество которого – общий пакет минут, гигабайтов и SMS для бизнес-клиентов. В рамках тарифного плана корпоративные клиенты могут самостоятельно настраивать объемы услуг между сотрудниками своей компании и перераспределять их в зависимости от задач и расходов каждого.
Tele2 проанализировала профиль потребления абонентов тарифа «Моя команда»: компания определила, каким бизнес-клиентам наиболее удобно пользоваться общим пакетом минут, гигабайтов и SMS. Такой тарифный план популярен у малого и среднего бизнеса – для крупных компаний чаще необходима разработка индивидуальных решений с учетом особенностей бизнеса. Tele2 подсчитала, что в среднем на каждого B2B-клиента «Моей команды» приходится 16 номеров –тариф наиболее распространен среди компаний, где работает до 15 человек. Этим можно объяснить и то, что крупную долю среди клиентов такого тарифного плана составляют индивидуальные предприниматели – 79%, доля абонентов, зарегистрированных как юридические лица – 21%.
Tele2 отмечает, что подключиться к тарифу «Моя команда» могут корпоративные клиенты-владельцы бизнеса в разных сферах. Но наиболее востребован такой тарифный план у компаний, которые занимаются розничной торговлей – 24%, продажей недвижимости – 17% и организацией строительства – 17%.
В Волгоградской области тариф с общими пакетами операторских услуг наиболее популярен у клиентов, которые ведут свой бизнес в сфере розничной торговли, а также у сервисных компаний. Важной тенденцией, которая наблюдается среди пользователей тарифного плана, является растущая потребность в мобильном интернете. Общий объем потребляемого трафика в 2022 году вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – клиенты все более активно используют цифровые сервисы для решения деловых задач и автоматизации бизнес-процессов.
В 2022 году количество подключений к тарифу «Моя команда» в Волгоградской области выросло на 17% в сравнении с 2021 годом. В феврале этого года оператор запустил обновленную версию тарифного плана – теперь минимальная стоимость подключения стала ниже. Так, подключиться к «Моей команде» в регионе можно за сумму от 3000 рублей.
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