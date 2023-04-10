Всего за 4 дня аудитория Kandinsky 2.1 достигла 1 млн уникальных пользователей

Экономика 10.04.2023 09:58
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10.04.2023 09:58
Всего за 4 дня после выхода новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky 2.1аудитория нейросети достигла 1 млн уникальных пользователей, которые уже сгенерировали свыше 5 миллионов изображений. В лидерах такие запросы как: «кот», «любовь», «космос» и «счастье».
Протестировать нейросеть можно в Telegram-боте, на промостранице модели, на fusionbrain.ai и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Также оценить возможности Kandinsky 2.1 можно в мобильном приложении Салют и на умных устройствах Sber при помощи команды «Запусти художника».
Kandinsky 2.1 может сгенерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке за несколько секунд. Модель знает 101 язык и может дорисовывать части изображения, смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна.
Нейросеть разработали иобучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI икомпании SberDevices.
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