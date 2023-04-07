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Спасти любовь — найти маньяка: Светлана Ходченкова в криминальном триллере от Wink Originals

Телеком 07.04.2023 14:04
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07.04.2023 14:04


В Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») 7 апреля 2023 года состоялась премьера первых эпизодов сериала «Мёрзлая земля» (18+). Триллер режиссера Оксаны Карас пополнит коллекцию историй про поиски маньяков в линейке Wink Originals. В 8-серийном проекте также снимались Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Полина Гухман, Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Шевцова и другие. Сериал покажут онлайн-кинотеатры Wink и Кинопоиск.
Новый сериал интересен как минимум по трем причинам. Во-первых, он стартует сразу после выхода последнего эпизода «Фишера», продолжая тему поиска серийных убийц, хотя и на два десятилетия позже. Во-вторых, главную роль провинциальной таксистки играет Светлана Ходченкова, которая буквально несколько дней назад предстала в образе столичной звезды в сериале «Актрисы». Две истории будут выходить в Wink параллельно, позволяя оценить разные грани таланта исполнительницы. В-третьих, история в «Мёрзлой земле» рассказывается не от лица следователей или детективов, а от лица влюбленной женщины, которая ради спасения своего счастья вступает в неравный бой с системой.
История разворачивается в небольшом приморском городе. Лариса (Светлана Ходченкова), кондитер по призванию, впервые после череды сложных этапов в жизни счастлива и любима. Абьюзивные отношения с бывшим мужем позади, новая семья уже почти сложилась: Лариса с дочерью-подростком Катей (Полина Гухман) и любимый мужчина Максим (Антон Филипенко) живут вместе. Они также коллеги: как и Максим, Лариса работает водителем такси. Но сладкая жизнь внезапно заканчивается, когда Максима обвиняют в убийстве местной девушки. Более того, московский следователь Андрей Орлов (Юрий Чурсин) уверен, что Максим виновен в целой серии убийств. Все хотят справедливости. Лариса убеждена, что настоящий убийца находится на свободе, и начинает собственное расследование. А горожане готовы линчевать и подозреваемого Максима, и ее саму. Город переполнен страхом и ненавистью.
Как и в «Фишере», сюжет «Мёрзлой земли» завязан на изобличении серийного убийцы и исследует тему зла, которое растворено в повседневной жизни. Будто болезнь, чьи симптомы не бросаются в глаза, оно может возникнуть внутри даже, казалось бы, счастливых человеческих отношений, разрушая своих носителей и их окружение. Борьба Ларисы за любовь превращается в жесткое противостояние с холодной и равнодушной системой.
Можно ли вырастить на этой мерзлой земле надежду на счастье? Ответ на этот вопрос зрители узнают в конце напряженной и запутанной истории. 7 апреля подписчики Wink смогут увидеть два эпизода «Мёрзлой земли», далее каждую пятницу будут выходить новые серии.
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