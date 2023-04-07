Экономика

Первый шаг к профессии металлурга: РУСАЛ подвел итоги школьной олимпиады

Экономика 07.04.2023 12:42
0
07.04.2023 12:42


В Красноярске прошла церемония награждения победителей и призеров Всероссийский олимпиады школьников «13-й элемент. ALхимия будущего». 
Конкурс для талантливых учеников 8-11-х классов, увлеченных точными и естественно-научными предметами – физикой, математикой, информатикой, химией, проводит алюминиевая компания РУСАЛ совместно с вузами-партнерами с 2011 года по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Поддержка талантливой молодежи – одно из ключевых направлений социально-общественной деятельности РУСАЛа.   
В этом сезоне в проекте состязались 3356 ребят, призовые места заняли 163 школьника, 49 из них стали победителями. Лучшие 11- классники получат дополнительные баллы для поступления в вузы – партнеры РУСАЛа и войдут во внешний кадровый резерв компании.

В финале приняли участие 906 школьников. Сразу в финал, минуя отбор, попали самые успешные участники «РУСАЛ-классов» – еще одного корпоративного образовательного проекта.
Победителями и призерами 2-й и 3-й степени стали 163 школьника, 49 из них заняли первое место. «Олимпийскими чемпионами» стали ребята из городов со всей России от подмосковных Мытищ до приморского Артема, среди которых: Красноярск, Иркутск, Железногорск, Ангарск, Братск, Назарово, Саяногорск, Новосибирск, Новокузнецк, Волгоград, Екатеринбург, Пенза, Липецк, Рыбинск, Саранск, Каменск-Уральский, Череповец.
Особое значение успех на олимпиаде имеет для 11-классников: им обеспечены преимущества при поступлении в вузы – партнеры РУСАЛа:
• Сибирский федеральный университет(в том числе его филиал - Хакасский технический институт);
• Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ);
• Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ);
• Уральский государственный горный университет (УГГУ, Екатеринбург);
• Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ, Новокузнецк).
Дополнительные баллы учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриентов – победителей и призеров (а в некоторых вузах – и финалистов) олимпиады при приеме на обучение. 
В олимпиаде участвуют не только школьники, но и их учителя. 

Вы стали наставниками для юных гениев, и без преувеличения можно сказать, что их высокие баллы, желание познавать мир и добиваться успеха  в том числе и ваша заслуга, – отметили организаторы конкурса. 
Лучшей школой олимпиады был признан иркутский Лицей ИГУ. В номинациях «Лучший учитель-исследователь», «Лучший учитель-куратор», «Первооткрыватель», «Общественное признание» отмечены преподаватели из учебных заведений Красноярска, Железногорска, Братска, Ачинска, Дивногорска, Тайшета, Назарова, Бирюсинска.
Победителей и призеров олимпиады наградили на церемонии, прошедшей в Институте цветных металлов и материаловедения СФУ в Красноярске 4 апреля. На празднике были организованы интерактивные площадки, работала фотозона, ярмарка профессий, молекулярный бар, гости могли пройти квест по зданию, педагоги школ и техникумов – принять участие в стратегической сессии.
Награждая победителей, легенда отечественной алюминиевой промышленности, профессор кафедры металлургии цветных металлов института Петр Поляков отметил, что ученый должен обладать развитым воображением, чувством собственного достоинства и чувством юмора, а также иметь хорошее исходное образование. Награждение чередовалось с яркими концертными номерами студентов. 

На празднике были организованы интерактивные площадки, работала фотозона, ярмарка профессий, молекулярный бар, гости могли пройти квест по зданию, педагоги школ и техникумов – принять участие в стратегической сессии.
Олимпиада «13-й элемент. ALхимия будущего» проводилась уже в 12-й раз. Проект получил широкое признание и высокие оценки у педагогов, экспертов и самих школьников. Олимпиада входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России. Портал Olimpiada.ru присвоил ей самый высокий рейтинг (9.6) среди конкурсов по физике, химии и информатике.
«13 элемент. ALхимия будущего»  – это особенный конкурс, подчеркивающий значимость инженерного творчества, науки, важность профессии металлурга, – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ Наталья Альбрехт. – За более чем десятилетнюю историю существования олимпиады ее победителями стали тысячи умных школьников. Многим она дала дорогу для профессионального старта и карьерного роста. Перспективные ребята после обучения в вузах стали сотрудниками компании РУСАЛ. Наша олимпиада – шанс для учеников, которые мыслят критично и ценят научный подход, ведущий к прогрессу и развитию.
Во время участия было очень интересно и занимательно, – вспоминает Карина Журова из села Богучаны – финалист сезона 2020/21. – В каких-то моментах сложно, даже очень, но я пыталась справиться со всем, ведь помимо того, что олимпиада – это большой плюс к портфолио для поступления, мне хотелось попробовать свои силы, знания. Может быть, даже победить. Сейчас могу с уверенностью сказать, что «ALхимия будущего» – это возможность проверить себя и свои знания на гораздо более высоком уровне, чем школьный.
Обязательно буду и дальше рекомендовать детям участвовать в олимпиаде, – отметила заместитель директора Лицея № 2 города Братска Юлия Ткачева. – Организация на высшем уровне - постоянное информирование, своевременное предоставление информации о результатах, о процессе регистрации и выполнения работ, оперативное решение возникших проблем. Участники довольны, сложность заданий соответствует уровню подготовки лицеистов, вполне посильные.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
07.04.2023 11:20
Экономика 07.04.2023 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2023 09:13
Экономика 07.04.2023 09:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 16:19
Экономика 06.04.2023 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 15:04
Экономика 06.04.2023 15:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.04.2023 14:54
Экономика 06.04.2023 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 13:45
Экономика 06.04.2023 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 13:24
Экономика 06.04.2023 13:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.04.2023 12:42
Экономика 06.04.2023 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 12:09
Экономика 06.04.2023 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 11:44
Экономика 06.04.2023 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 09:54
Экономика 06.04.2023 09:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2023 16:48
Экономика 05.04.2023 16:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2023 13:51
Экономика 05.04.2023 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2023 12:49
Экономика 05.04.2023 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.04.2023 18:28
Экономика 04.04.2023 18:28
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:04
Спасти любовь — найти маньяка: Светлана Ходченкова в криминальном триллере от Wink OriginalsСмотреть фотографии
13:46
"Надо поверить?": чиновники Котово обнародовали пробы воды после скандала с коричневой жижейСмотреть фотографии
13:32
Троих душегубов осудят за разбой и убийство пенсионерки под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:42
Первый шаг к профессии металлурга: РУСАЛ подвел итоги школьной олимпиадыСмотреть фотографии
12:35
Прокуратура: в лесничествах Волгоградской области нечем тушить пожарыСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области по итогам операции «Нелегал» задержали 20 иностранцевСмотреть фотографии
12:11
Tele2 выяснила музыкальные предпочтения волгоградцевСмотреть фотографии
12:00
В Волжском 11 апреля завершается отопительный сезонСмотреть фотографии
11:33
"Концессии" продолжили подтопку 11 детсадов и 37 медучреждений в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
«КАУСТИК» подтвердил статус одного из крупнейших налогоплательщиков Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:13
Жителя Волгоградской области оштрафовали за экстремистские картинкиСмотреть фотографии
10:54
Волгоградка сядет на 9 лет за избиение до смерти пожилой няниСмотреть фотографии
10:40
Три трупа нашли в сгоревшем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Под Волгоградом 15-летний водитель протаранил на трассе иномаркуСмотреть фотографии
09:45
С 1 сентября в Волгоградской области вводятся новые правила ТО ВГДОСмотреть фотографии
08:36
"Катятся клубками": в Волгоградской области зафиксировано небывалое нашествие змейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:23
Росздравнадзор проверил качество лекарств в аптеках ВолгоградаСмотреть фотографии
08:01
Суд в Волгограде обязал чиновников ликвидировать аварийные стоки в Пахотину балкуСмотреть фотографии
21:55
«Ротор» сразится с ростовским СКА на Волгоград Арене 8 апреляСмотреть фотографии
21:00
В Волгограде у рыбака угнали «Ниву» с памятником в багажникеСмотреть фотографии
20:40
В трех хуторах под Волгоградом зафиксирована вспышка бруцеллезаСмотреть фотографии
20:03
В Волгоградской области нашли тело 21-летней девушкиСмотреть фотографии
19:29
В ТРЦ Волгограда женщина покусала фельдшеров скорой помощиСмотреть фотографии
19:03
Московский подрядчик отремонтирует музей в Волгограде за 65 млн рублейСмотреть фотографии
18:02
Под Волгоградом бюджетники пожаловались на задержку зарплатыСмотреть фотографии
17:23
Причину помпажа двигателя в самолете Волгоград-Москва не выяснили из-за санкцийСмотреть фотографии
17:19
«Каждый может дать по возможностям»: раненных на СВО волгоградцев бесплатно ставят на ноги в санаторииСмотреть фотографии
16:57
«Теперь без шансов»: тяжелая техника приступила к демонтажу знаменитого Морятника в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:19
«Красный Октябрь» принимает участие в международной отраслевой конференцииСмотреть фотографии
16:09
«А если бы попал в ребенка?»: во Фролово водитель с ружьем ранил собаку во дворе жилого домаСмотреть фотографии
 