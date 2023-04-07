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Tele2 выяснила музыкальные предпочтения волгоградцев

Телеком 07.04.2023 12:11
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07.04.2023 12:11


Оператор проанализировал музыкальные предпочтения клиентов в Волгограде. Лидер рейтинга – композиция Belly Dancer от дуэта Imanbek & BYOR. Хит-парад составлен на основе использования сервиса «Гудок». 
На первом месте по популярности в Волгоградской области оказался танцевальный трек Belly Dancer, созданный казахским диджеем Imanbek и российским продюсером и диджеем BYOR. Эта композиция неоднократно занимала вершины различных чартов танцевальной музыки и оказалась самой популярной по установке вместо стандартного звука гудка среди клиентов Tele2. На втором месте – песня певицы ANNA ASTI под названием «Повело». На третьем месте – композиция «Федерико Феллини» от музыкального дуэта Galibri & Mavik. Также в топ-5 вошли известные современные певцы и их популярные песни: Ислам Итляшев с треком «Кобра» и NЮ с треком «Никто». 
Также в Tele2 определили любимые мелодии клиентов сервиса «Гудок» в разных жанрах. Среди поп-исполнителей пользователям больше всего нравится певица Люся Чеботина и ее хит «Лучшая подруга», самый признанный хит всех времен – Wind of Change от Scorpions, в клубной музыке лидирует трек The Spell от TRITICUM, а самым популярным саундтреком стала песня «Я тебя найду» из мультфильма «Мальчик-дельфин», которую исполняет Клава Кока. 
Медиатека сервиса «Гудок» включает разные направления – от хитов всех времен и саундтреков к популярным фильмам до самых свежих новинок хип-хопа и поп-музыки. Пользователи могут установить себе музыку вместо обычного гудка, регулировать звучание песен по времени, в определенный день недели или при звонке конкретного абонента из телефонной книги. 
Кроме того, у пользователей есть возможность использовать дополнительную функцию «Гудок+», которая предоставляет установку разных мелодий каждый день или, например, загрузку своего собственного трека вместо гудка. Если клиент хочет с пользой провести время в ожидании ответа собеседника, то может подключить услугу «Польза вместо гудков» и узнать больше о правилах русского языка или изучать английскую грамматику, а с услугой «Мелодия для себя» – слушать любимую музыку вместо гудков при исходящих вызовах.
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