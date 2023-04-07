Экономика

«КАУСТИК» подтвердил статус одного из крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области

Экономика 07.04.2023 11:20
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07.04.2023 11:20


По результатам работы в 2022 году волгоградский «КАУСТИК» на 63,1% увеличил платежи в бюджеты всех уровней по сравнению с предыдущим годом.
В АО «КАУСТИК» подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности в прошлом году. Несмотря на сложные экономические условия, связанные с санкционным давлением на российскую экономику, предприятие сохранило лидирующие позиции по производству и реализации жидкой и твердой каустической соды, хлора, соляной кислоты, поливинилхлорида, гидроксида магния и других химических продуктов в России. Это позволило компании дважды проиндексировать заработную плату, в полной мере выполнить мероприятия в рамках коллективного договора, а также все фискальные обязательства перед государством.
Так, в 2022 году сумма налогов и сборов, перечисленная в бюджеты всех уровней, превысила 3 миллиарда 705 миллионов рублей, что на 63,1% больше аналогичного показателя 2021 года. При этом в консолидированный (региональный и местный) бюджет предприятие перечислило более 1,9 миллиардов рублей (темп роста составил 118,7%). В федеральную казну уплачено свыше 1,7 миллиардов рублей (темп роста – 274,1%). В минувшем году АО «КАУСТИК» также увеличило сумму уплаченных страховых взносов – она превысила 1,35 миллиарда рублей.
Добавим, что наиболее востребованными на внутрироссийском и внешних рынках из продуктов, которые производит «КАУСТИК», в прошедшем году оставались суспензионный поливинилхлорид, гранулированная каустическая сода и гидроксид магния. Напомним, гидроксид магния на основе бишофита – высокочистый химический продукт, который все больше применяется в качестве эффективного антипирена, наполнителя и дымоподавляющей добавки при производстве практически всех видов пластикатов и полимеров, а также при производстве добавок к смазочным маслам, в фармацевтике, пищевой промышленности и других отраслях. Стоит отметить, что в 2022 году производство гидроксида магния на «КАУСТИКе» вышло на проектную мощность и превысило 26,1 тыс. тонн.
В целом стабильная работа в минувшем году позволила предприятию укрепить свои позиции в качестве одного из лидеров рейтинга предприятий и организаций Волгоградской области по уплате налогов в бюджет региона, который регулярно публикует областной комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса. АО «КАУСТИК» на протяжении многих лет входит в число ведущих компаний региона по уплате налогов, объемам отгруженных товаров собственного производства и численности персонала.

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